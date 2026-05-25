Dodik čestitao Vučiću kineski orden prijateljstva

25.05.2026 16:50

Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.
Foto: Tanjug/ DIMITRIJE GOLL/bs

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku za veliko priznanje, Orden prijateljstva, koje su mu ukazali Narodna Republika Kina i predsjednik Si Đinping, kao i za važne sporazume koji će dodatno osnažiti ekonomsku, tehnološku i političku saradnju Srbije i Kine.

Dodik je naglasio da posebnu težinu nosi činjenica da je predsjednik Srbije u posjeti kineskom predsjedniku odmah nakon susreta koje je Si Đinping imao sa /predsjednicima SAD i Rusije/ Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom.

"To govori o međunarodnoj poziciji Srbije, ali i o poštovanju koje kineski narod i rukovodstvo imaju prema Srbiji i srpskom narodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Aleksandar Vučić

Mučne scene sa srpskog auto-puta: Blokirali prolaz vatrogascima, pa divljali zaustavnom trakom

