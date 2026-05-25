Dodik čestitao Vučiću kineski orden prijateljstva

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku za veliko priznanje, Orden prijateljstva, koje su mu ukazali Narodna Republika Kina i predsjednik Si Đinping, kao i za važne sporazume koji će dodatno osnažiti ekonomsku, tehnološku i političku saradnju Srbije i Kine.

Dodik je naglasio da posebnu težinu nosi činjenica da je predsjednik Srbije u posjeti kineskom predsjedniku odmah nakon susreta koje je Si Đinping imao sa /predsjednicima SAD i Rusije/ Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 25, 2026

"To govori o međunarodnoj poziciji Srbije, ali i o poštovanju koje kineski narod i rukovodstvo imaju prema Srbiji i srpskom narodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".