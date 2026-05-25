Brazilski predsjednik počeo preventivno liječenje raka kože

25.05.2026 17:33

Бразилски предсједник почео превентивно лијечење рака коже
Foto: Tanjug/AP

Brazilski predsjednik Luiz Injasio Lula da Silva započeo je preventivno liječenje zračenjem nakon što mu je dijagnostikovan rak kože u ranoj fazi, saopštili su njegovi ljekari.

Luli /80/ je 24. aprila uklonjena lezija bazalnih ćelija.

"Odlučeno je da se nastavi sa komplementarnim tretmanom preventivnom, površinskom radioterapijom na glavi", saopštili su ljekari u bolnici "Sirio-Libanes", a prenosi Srna.

Oni su dodali da će Lula bez ograničenja obavljati svoje svakodnevne aktivnosti.

Portparol brazilskog predsjedništva rekao je Rojtersu da je "mala" lezija dijagnostifikovana kao rak u ranoj fazi i da će Lula proći 15 krugova radioterapije.

Očekuje se da će se Lula kandidovati za četvrti mandat u oktobru, a u anketama trenutno vodi ispred desničarskog izazivača Flavija Bolsonara.

