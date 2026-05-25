Rusija upozorila stanovnike Kijeva i predstavnike stranih misija: Napustite grad što prije

25.05.2026 18:21

Русија упозорила становнике Кијева и представнике страних мисија: Напустите град што прије
Foto: Tanjug / AP / Zoya Shu

Rusija je u ponedjeljak upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da napuste glavni grad Ukrajine „što je prije moguće“, kao i da izbjegavaju vojne i administrativne infrastrukturne objekte.

„Sistematski napadi“

U saopštenju na Telegramu, Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će Rusija izvesti „sistematske napade“ na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu nakon onoga što je opisalo kao „krvavi napad“ na akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj regiji pod kontrolom Rusije, u kojem je ubijen 21 student.

Sve je ovo dostiglo tačku pucanja - saopštilo je ministarstvo.

Prema saopštenju, napadi bi bili usmjereni na mjesta gdje se dronovi dizajniraju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu u Ukrajini „uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdijevanje komponentama, pružanje obavještajnih podataka i ciljanje“.

Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mjesta - dodaje se.

Ranije u nedjelju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri osobe ubijene, a oko 100 povrijeđeno u ruskim noćnim udarima, za koje Moskva tvrdi da su bili odgovor na ukrajinski napad na zgradu fakulteta.

Napad u LNR

Napad se dogodio nakon što je Moskva u petak saopštila da je Ukrajina napala zgradu fakulteta i studentski dom u gradu Starobiljsku u dijelu Luganske narodne republike.

Regionalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u napadu porastao na 21 nakon što su u nedjelju završene operacije potrage i spasavanja.

Nezavisna provjera tvrdnji ostaje teška zbog sukoba koji traje od 2022. godine.

