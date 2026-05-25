Cijena zlata raste, a dolar i nafta padaju dok se čeka sporazum između SAD i Irana

ATV
25.05.2026 17:22

Foto: pexels/ Sergei Starostin

Cijene zlata porasle su danas za više od jedan odsto na svjetskim tržištima, usljed slabljenja dolara i pada cijena nafte, dok investitori pažljivo prate razvoj pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Cijena zlata porasla je za 1,1 odsto i dostigla 4.559 dolara po unci, prenio je CNBC.

Rast cijena plemenitog metala uslijedio je nakon signala iz Vašingtona i Teherana o mogućem napretku u pregovorima o mirovnom sporazumu, koji bi mogao da omogući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od ključnih svjetskih koridora za transport energije.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom vikenda da su dve strane "uglavnom usaglasile" memorandum o razumijevanju, iako je naglasio da ne žuri sa konačnim sporazumom.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će SAD ili postići "dobar sporazum" sa Iranom ili će se sa tom zemljom "obračunati na drugi način".

Analitičari ocjenjuju da su očekivanja mogućeg dogovora uticala na cijene nafte, što je umanjilo strahove na tržištima od inflacije i dovelo do dodatnog rasta cijena zlata.

Istovremeno, američki dolar oslabio je na najniži nivo u posljednjih sedam dana, čime je zlato postalo jeftinije za kupce koji koriste druge valute.

Na tržištu ostalih plemenitih metala, srebro je poskupilo više od tri odsto, dok su rast zabilježili i platina i paladijum, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

