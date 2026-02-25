Logo
Američka banka podigla dugoročnu prognozu cijene zlata

Izvor:

Agencije

25.02.2026

19:30

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Američka banka Džej Pi Morgan danas je podigla svoju dugoročnu prognozu cijene zlata na 4.500 dolara po unci.

S druge strane, ova finansijska institucija zadržala je prognozu za kraj 2026. godine na 6.300 dolara, prenio je Rojters.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Draško Stanivuković mijenja Banjaluku?!

Agencija napominje da je cijena zlata ove godine porasla za oko 20 odsto, čime je u utorak dostigla tronedeljni maksimum od 5.248,89 dolara po unci .

Rekord od 5.594,82 dolara zabilježen je 29. januara, nakon što je cijena ovog plemenitog metala skočila više od 64 odsto ​​u 2025, jer se zlato smatra prilično sigurnom investicijom.

Banka je napomenula da i dalje vidi kontinuirani trend strukturne diverzifikacije u plemeniti metal, čija cena ima dodatni prostor za rast.

Dodala je da predviđa dovoljnu potražnju centralnih banaka i investitora ove godine da bi se cene zlata konačno zaustavile na 6.300 dolara po unci do kraja 2026. godine.

РиТЕ Угљевик

Ekonomija

Kada će konačno RiTE Ugljevik početi s proizvodnjom struje

Geopolitički rizici, ciklus ublažavanja kamatnih stopa Federalnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država, kupovina centralnih banaka i prilivi u berzanske fondove podržane zlatnim polugama doveli su zlato do višestrukih rekorda tokom prošle godine.

Niske kamatne stope čine zlato atraktivnijom ponudom za investitore.

U međuvremenu, Banke Amerike navodi da vidi put do dostizanja cijene zlata od 6.000 dolara po unci u narednih 12 mjeseci.

Џефри Епстајн

Svijet

Bivši ministar odlazi sa Univerziteta zbog veze sa Epstajnom

Banka je dodala da je zabrinuta da bi cijene srebra mogle dodatno pasti u bliskoj budućnosti, ali bi ove godine mogle ponovo da porastu na iznad 100 dolara po unci.


