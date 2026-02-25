Logo
Sijarto: Oni koji su digli u vazduh sjeverni tok sada blokiraju naftovod Družba

Izvor:

SRNA

25.02.2026

20:39

Komentari:

0
Foto: ATV

Isporuke ruske nafte Mađarskoj preko naftovoda Družba su trenutno blokirani iz Ukrajine od strane istih onih koji su organizovali teroristički napad 2022. godine na gasovode Sjeverni tok, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je ocijenio kao sramotno to što EU još nije okončala istragu o sabotaži gasovoda Sjeverni tok što predstavlja čin državnog terorizma.

- Štaviše, pojedini evropski lideri ne samo da zatvaraju oči pred tim, već i slave zločince kao heroje - rekao je Sijarto.

On je naveo da ista garnitura sada stoji iza blokada Družbe.

- Isti ljudi koji su digli u vazduh Sjeverni tok sada blokiraju transport sirovina kroz naftovod Družba. To ne smijemo dozvoliti. Zato je veoma važno zaštititi cjevovode koji snabdijevaju Mađarsku naftom i prirodnim gasom - naglasio je Sijarto.

Prema njegovim riječima, takvi napadi se ne mogu isključiti i neophodno je biti spreman.

Sijarto je dodao da je vlada preduzela sve neophodne mjere kako bi spriječila pokušaje sabotiranja naftovoda i gasovoda u Mađarskoj.

