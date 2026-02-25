Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

Nakon što je glumac Momčilo Otašević prošlog proljeća podnio prigovor na krivični nalog koji je izdao Opštinski krivični sud u Zagrebu, a kojim je osuđen na uslovnu kaznu zbog dva krivična djela neovlaštenog snimanja bivše supruge i socijalne radnice, sudija na suđenju nije uspjela da ga kontaktira, pa se za pomoć obratila zagrebačkoj policiji.

Nakon niza vraćenih sudskih poziva, policija je uspjela da Otaševiću uruči poziv za sudsko ročište, te je danas, 25.februara, kako navodi "Jutarnji.hr", sa vidljivom nelagodnošću sjeo na optuženičku klupu zagrebačkog suda.

Svijet Fico: Isporuka nafte najranije u martu

Socijalna radnica traži 10.000 evra odštete

U međuvremenu je njegova bivša partnerka, poznata hrvatska glumica Jelena Perčin, u čijem je hodniku stana, iznad ormarića za brojilo i skriven iza dvije lajsne, 2023. godine postavio mali crni uređaj dimenzija 6 x 8 cm da bi je prisluškivao, povukla prijedlog za krivično gonjenje.

Međutim, socijalna radnica D. B., koja je 27. februara 2023. godine, od 12:45 do 15:18, u službenim prostorijama Hrvatskog centra za socijalni rad vodila privatni razgovor sa Otaševićevom, koji je on snimio mobilnim telefonom bez njenog znanja i dozvole, a koja je inače bila osoba koja je sprovela postupak obaveznog savjetovanja uoči razvoda glumačkog para, istrajala je u vođenju krivičnog gonjenja, a podnijela je i imovinsko-pravni zahtjev od 10.000 evra.

Otašević se izjasnio da nije kriv

Na pitanje sudije da li je razumio šta mu se stavlja na teret i da li se smatra krivim, glumac, koji ima dvojno državljanstvo i zarađuje 5.000 evra mjesečno kao samozaposleni radnik, odgovorio je da je sve razumio, ali da se ne osjeća krivim.

Banja Luka Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Iako je glumčev advokat Imon Čoudhuri predložio, između ostalog, da se javnost isključi sa ročišta radi zaštite porodičnih okolnosti, odnosno djece okrivljenog, sudija je odbio ovaj prijedlog, navodeći da se krivično djelo odnosi na neovlašteno snimanje zaposlenog u CSS-u kao službenog lica.

Na sljedećem ročištu biće saslušan oštećeni D.B., a biće pregledan i jednočasovni snimak spornog snimljenog razgovora. Takođe, na prijedlog odbrane, CSS-u će biti postavljeno pitanje da li postoji zapis navedenog razgovora, s obzirom na to da Čoudhuri ističe da „ne može biti neovlašteno snimanje ako postoji zapis o njemu, jer je onda sadržaj tog razgovora dostupan javnosti“.