Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

18.03.2026

13:56

Алекса Аврамовић кошаркаш
Miljenik ljubitelja košarke i reprezentativac Srbije Aleksa Avramović rekao je da mu je bilo jako teško što je bio odvojen od porodice dok je Dubai bio pod vazdušnom opasnošću.

Veliki broj ljudi bio je nespreman za iznenadni napad Irana na okolne zemlje Bliskog istoka.

Istog trenutka aerodromi su bili zatvoreni, letovi otkazani, a stranci zarobljeni u ratom zahvaćenim državama.

Među njima je bilo i mnoštvo srpskih sportista, a jedan od njih koji je proživio dramu bio je i Aleksa Avramović, miljenik ljubitelja košarke i reprezentativac Srbije.

Doduše, Čačanin nije bio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kada je na snazi bila vazdušna opasnost, ali je bio u vjerovatno još goroj situaciji - bio je odvojen od porodice koja je bila zarobljena u Dubaiju.

Šta se sve dešavalo i u kakvoj situaciji se našao, Avramović je otkrio u svojevrsnoj ispovijesti za portal "Sportinjo".

"S moje tačke gledišta, meni je bilo teško jer mi je porodica bila tamo. Žena, dijete i tašta su mi bili u Dubaiju, a ja sam bio sa reprezentacijom. Nemoguće je bilo da bilo šta uradim lično. Srećom, mi imamo sjajnog vlasnika kluba koji je fantastičan. Ne samo da je pritekao u pomoć nama i našim porodicama, već je on zaštitio i sve druge košarkaše", počeo je priču Aleksa.

Direktor "sišao" sa leta

Ipak, posebne riječi hvale je imao za direktora kluba u kome nastupa.

"I da pohvalim Dejana Kamenjaševića koji je radio danonoćno. Šta da pričam kada je on u posljednjem momentu za jedan let skinuo sebe sa spiska da bi ubacio nekog mog. To nisam nikad doživio. Tako da je on putovao sutradan", poručio je Avramović, pa u istom dahu nastavio:

"Košarka ostaje u drugom planu kada vidiš da takvi ljudi postoje. To sam i rekao Dejanu. To više nema veze sa košarkom, to što je on uradio je jedna fantastična stvar. Mi smo uspjeli da se konsolidujemo. Bogu hvala, živi i zdravi smo stigli u Ljubljanu i poslije toga smo se stacionirali u Sarajevu i tu smo do daljnjeg. Nastavili smo da igramo košarku i nadam se da ćemo uhvatiti zalet za plej-in i plej-of Evrolige".

Ispričao je Avramović i kako su izgledali razgovori sa suprugom dok se drama odvijala.

"Nekad u vijestima stavljaju pompezne naslove. Istina je da je moja porodica obaviještena da nađe sklonište, to jest u Dubaiju su garaže u zgradama napravljene da budu zaštita. Međutim, nije bilo lako. Čitam katastrofične vijesti, a sa lica mjesta mi supruga priča da je sve normalno. Uprkos tome, tenzija se osjećala, nećemo da se lažemo. Ponavljam, Dejan Kamenjašević i vlasnik Abdula al Nabuda su odradili posao... Skidam kapu. Ja sam veliki ljubitelj životinja, tu su i kuce i mace bile. Svi su bili smješteni po avionima. Fantastična stvar. To ću pamtiti dovijeka", naglasio je Avramović.

Dron pao blizu njegovog stana

Iskoristio je priliku da objasni kako je izgledao napad na Dubai.

"Dubai je izuzetno zaštićen grad. Imaju protivvazdušnu odbranu na vrhunskom nivou. To je sve iznenadilo. Nema šta da se lažemo, na tom Bliskom istoku se ratovi vode godinama i tu non-stop ima nekih tenzija i varnica. Ovoga puta je Dubai pogođen, mada prije svega Abu Dabi", rekao je Avramović.

Ipak, nije da se nije pucalo. Štaviše...

"Sve što se kod nas desilo je to što je bilo pogođeno nekoliko ciljanih zgrada i bilo je tih ostataka raketa koje su padale na zemlju. Neki dronovi su pogodili hotel blizu stana u kome živim. Te višespratnice su stvarno ugrožene", zaključio je Avramović.

Партизан након преокрета савладао Дубаи

Лука Дончић

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

М:тел Евролига

