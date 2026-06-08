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Poštar prisvajao penzije, optužen za pronevjeru

Autor:

ATV
08.06.2026 11:15

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Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv poštara B.N. iz Bijeljine zbog sumnje da je pronevjerio dio novca koji je bio namijenjen za isplatu penzija.

U optužnici se navodi da je B.N, radeći kao poštonoša ”Pošta Srpske”, 10. novembra 2023. godine za isplate penzija korisnicima u Amalijama zadužio 13.478 KM. Međutim, dio od 1.789 KM nije isplatio penzionerima, niti ga razdužio na blagajni, već ga je prisvojio za sebe.

”Na taj način je sebi protivpravno pribavio novčana sredstava u iznosu od 1.789 KM, za koliko je oštetio Preduzeću za poštanski saobraćaj, čime je počinio krivično djelo pronevjere”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Bijeljini. Ukoliko se dokaže krivica poštaru prijeti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

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Tagovi :

poštar

Pronevjera novca

Optužnica

Bijeljina

OJT Bijeljina

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