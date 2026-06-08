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Pijan pretukao ženu u Banjaluci, povrijeđena prevezena na UKC

Autor:

ATV
08.06.2026 10:23

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Пијан претукао жену у Бањалуци, повријеђена превезена на УКЦ
Foto: ATV

Banjalučanin M.K. uhapšen je u nedjelju zbog sumnje da je pretukao ženu u ovom gradu, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

On se sumnjiči za krivično djelo Tjelesna povreda.

Povrijeđenoj ženi je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica M.K. utvrđeno je prisustvo od 2,08 g/kg alkohola u organizmu", saopštila je policija.

O svemu navedenom je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

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Tagovi :

Nasilje

Banjaluka

Policija

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