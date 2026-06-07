Oglasila se policija o novoj pucnjavi u BiH: Više osoba u bolnici

Autor:Stevan Lulić
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Tri osobe zatražile su ljekarsku pomoć nakon pucnjave koja se dogodila kod spomen-parka Vraca u Sarajevu, potvrđeno je iz tamošnje policije.
Kako su naveli iz policije, pucnjava im je prijavljena u 18.15 sati.
"U KCUS su na ljekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu s istim događajem", saopštila je policija.
Policijski službenici su na terenu, obaviješten je tužilac KTKS.
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