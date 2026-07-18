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Mladi advokat i njegova djevojka nađeni mrtvi u automobilu

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 11:39

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Настрадали адвокат
Foto: Privatna arhiva

Stanovnici grčkog naselja Pirej i dalje su u šoku nakon što su mladi par - advokat Jazon (28) i njegova četiri godine mlađa djevojka, pripravnica u advokatskoj kancelariji - pronađeni mrtvi u parkiranom automobilu, koji se nalazio u garaži u okviru porodične kuće.

Komšije su čule vriske roditelja nastradalih i pretpostavili da se dogodilo nešto strašno.

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" Znali smo da nešto nije u redu. Njena majka je vrištala i ponavljala: 'Izgubila sam svoju djevojčicu!'. Šta ta žena uopšte može da kaže… To je velika tragedija", ispričala je za grčku televiziju ERT jedna stanovnica Pireja.

Komšija, koji je kasno uveče vidio Jazonove roditelje, rekao je da sumnja da je do tragedije došlo zbog izduvnih gasova.

Jazona i njegovu djevojku pronašao je otac mladog advokata, koji se zabrinuo zato što mu se sin nije javljao na telefon. Prema prvim procjenama sudskog ljekara, na tijelima nisu pronađene povrede.

Ubili ih izduvni gasovi?

Prema istim informacijama, automobil u kojem su pronađeni navodno je bio uključen, kao i klima-uređaj u njemu, dok je garaža bila zatvorena. Zbog toga istražitelji proveravaju mogućnost da su izduvni gasovi iz motora ušli u unutrašnjost vozila preko sistema za klimatizaciju, zbog čega su njih dvoje izgubili svijest.

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Na lice mjesta stigla je ekipa hitne pomoći EKAB-a, koja je mogla samo da konstatuje smrt mladog para.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije, dok grčka policija nastavlja preliminarnu istragu kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti tragedije.

Prema dostupnim informacijama, 28-godišnji Jazon bio je član Advokatske komore Atine. Istovremeno je bio aktivan i u sportu - igrao je za fudbalski klub advokata "Drakon", gdje su ga kolege opisivale kao omiljenog zbog karaktera i timskog duha.

(Blic)

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Tagovi :

tragedija

Grčka

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