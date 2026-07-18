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Zastrašujući snimci iz Moskve: Gori Ruski Amazon

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 12:38

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Вајлдберис у пламену након украјинског напада
Foto: Screenshot / X

Ukrajinski dronovi rano jutros pogodili su više ciljeva u Rusiji i na Krimu, uključujući skladište nafte u Moskovskoj oblasti i logističke objekte kompanije za internet trgovinu Vajdberis.

U napadu na logistički centar Vajldeberis u Kotovsku, u Tambovskoj oblasti, poginulo je sedam radnika, saopštile su lokalne vlasti.

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"Rojters" navodi da su višestruki napadi ukrajinskih dronova izazvali požare u skladištu južno od Moskve, kao i u skladištu nafte na širem području ruske prijestolnice.

Poginulo sedam radnika

Prema informacijama koje su objavili Telegram kanali ASTRA i Eksilenova+, dron je pogodio logistički kompleks u industrijskom parku Kotovsk. Objekat je počeo raditi 2025. godine.

Guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov saopštio je da je u napadu poginulo sedam zaposlenika koji su radili u noćnoj smjeni.

Ruski državni mediji navode da je nekoliko osoba povrijeđeno.

Požar je izbio i u skladištu u Elektrostalu, približno 50 kilometara od Moskve. Prema kanalu Eksilenova+, riječ je o jednom od najvažnijih logističkih objekata te kompanije kada je riječ o broju obrađenih narudžbi.

Projekt ASTRA objavio je da su analitičari koji se bave provjerom podataka iz otvorenih izvora potvrdili da je na toj lokaciji izbio požar.

Ruski Amazon

Vajldberis je najveća ruska platforma za internet kupovinu i vodeća kompanija na tamošnjem tržištu elektronske trgovine. U medijima se često opisuje kao ruski ekvivalent američkom Amazonu.

Kompaniju je 2004. godine pokrenula Tatjana Bakalčuk, bivša profesorica engleskog jezika.

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Posao je započela tokom porodiljskog odsustva, preprodajući odjeću iz njemačkih kataloga.

Tokom naredne dvije decenije Vajldberis je prerastao u poslovno carstvo, zahvaljujući kojem je Bakalčuk postala jedna od najbogatijih žena u regiji.

Iako se kompanija u početku bavila isključivo prodajom modne odjeće, danas posluje kao velika internet tržnica na kojoj hiljade nezavisnih trgovaca nude proizvode iz različitih kategorija, od elektronike i kozmetike do hrane i potrepština za domaćinstvo.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Moskva

Vajldberis

Ruski Amazon

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