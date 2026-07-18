Muškarac izvršio samoubistvo, oglasilo se Tužilaštvo

Na području naselja Suhi Do u Konjicu tokom noći je muškarac počinio samoubistvo, potvrđeno je za Radio Konjic iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Događaj je policiji prijavljen u 2.40 sati, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici Policijske uprave Konjic i dežurni tužilac Sanja Šurković.

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Tužilac je potvrdila da je uviđaj obavljen, dok su pojedine istražne radnje nastavljene i tokom jutra.

Policijski službenici nastavljaju preduzimati daljnje operativne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.