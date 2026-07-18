Logo

Muškarac izvršio samoubistvo, oglasilo se Tužilaštvo

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 12:51

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Na području naselja Suhi Do u Konjicu tokom noći je muškarac počinio samoubistvo, potvrđeno je za Radio Konjic iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Događaj je policiji prijavljen u 2.40 sati, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici Policijske uprave Konjic i dežurni tužilac Sanja Šurković.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Konaković u Americi - pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu

Tužilac je potvrdila da je uviđaj obavljen, dok su pojedine istražne radnje nastavljene i tokom jutra.

Policijski službenici nastavljaju preduzimati daljnje operativne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Samoubistvo

Konjic

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ријека Сава

Hronika

Ronioci izvukli tijelo muškarca koji se utopio kod Bijeljine

4 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Ukradene pare iz kafića, policija ekspresno identifikovala osumnjičenog

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Još jedna tragedija u Srpskoj: Jedna osoba se utopila u Savi

20 h

0
Полиција, увиђај

Hronika

Ubistvo u Laktašima 26 godina bez odgovora: Ko je ubio Dušanku Teodorović Trivić?

20 h

4

  • Najnovije

16

07

Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

15

57

Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

15

56

Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

15

43

Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

15

42

Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima