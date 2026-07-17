Ubistvo u Laktašima 26 godina bez odgovora: Ko je ubio Dušanku Teodorović Trivić?

Autor:Ognjen Matavulj
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Prošlo je 26 godina od mučkog ubistva Dušanke Teodorović Trivić (51) iz Ljubatovaca kod Laktaša, a počinilac ovog zločina do danas nije otkriven.
Iako istraga već dvije i po decenije tapka u mjestu, u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci kažu da se na predmetu aktivno radi.
"Predmet ubistva na štetu D.T.T. nalazi se u radu i u fazi je istrage po nepoznatom počiniocu. U predmetu se i dalje preduzimaju istražne radnje i mjere u cilju rasvjetljavanja navedenog krivičnog djela", rekla je portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.
Dušanka Teodorović Trivić ubijena je 17. jula 2000. godine u svojoj porodičnoj kući u Ljubatovcima kod Laktaša. Njeno tijelo je, dan kasnije, pronađeno na kauču. Bilo je umotano u čaršaf.
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Ruke su bile vezane na leđima, a dio čaršava je bio omotan oko glave, preko usta. Tragovi na mjestu zločina ukazivali su da je žena dobila udarac nakon kojeg je pala i glavom udarila od ivicu kauča.
Ispostavilo se da udarac nije bio smrtonosan, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti gušenje čaršafom.
Na mjestu zločina nisu pronađeni dokazi koji ukazuju na pljačku i vjerovalo se da je ubica sve namjestio da bi istražioce odveo na taj trag.
Međutim, na licu mjesta nije bilo dokaza da je u kuću provaljeno, ni tragova koji bi ukazivali da je neko ušao kroz otvoren prozor. Vjeruje se da je Dušanka poznavala ubicu i da ga je pustila u kuću...
Radeći na slučaju policija je ispitala na desetine osoba. Među njima su članovi porodice, komšije, mještani, poznanici pokojnice.
Tokom istrage pažnju istražilaca privuklo je to što je Dušankina zemlja, mjesec dana prije ubistva, prepisana na bliskog rođaka.
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Ispostavilo da je to urađeno bez znanja drugih članova porodice i uz sumnjivu autentičnost potpisa na ugovoru.
Sporan je bio i alibi istog rođaka, ali nisu otkriveni dokazi dovoljni za podizanje optužnice i pokretanje postupka.
Iako su od zločina prošle dvije i po decenije u OJT Banjaluka ne žele da odgovore na pitanja koja se tiču prepisa Dušankine zemlje, ni osoba koje su istraživane.
”Imajući u vidu da se predmet nalazi u fazi istrage, nismo u mogućnosti odgovoriti na pitanja iz vašeg upita”, naglašavaju u Tužilaštvu.
Slučaj ubistva Teodorović Trivićeve i dalje je otvoren i još nije nastupila zastara krivičnog gonjenja, što porodici ubijene daje nadu da će počinilac biti priveden pravdi.
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