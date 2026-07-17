Ubistvo u Laktašima 26 godina bez odgovora: Ko je ubio Dušanku Teodorović Trivić?

Prošlo je 26 godina od mučkog ubistva Dušanke Teodorović Trivić (51) iz Ljubatovaca kod Laktaša, a počinilac ovog zločina do danas nije otkriven.

Iako istraga već dvije i po decenije tapka u mjestu, u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci kažu da se na predmetu aktivno radi.

"Predmet ubistva na štetu D.T.T. nalazi se u radu i u fazi je istrage po nepoznatom počiniocu. U predmetu se i dalje preduzimaju istražne radnje i mjere u cilju rasvjetljavanja navedenog krivičnog djela", rekla je portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Tijelo umotano u čaršav, ruke vezane

Dušanka Teodorović Trivić ubijena je 17. jula 2000. godine u svojoj porodičnoj kući u Ljubatovcima kod Laktaša. Njeno tijelo je, dan kasnije, pronađeno na kauču. Bilo je umotano u čaršaf.

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Ruke su bile vezane na leđima, a dio čaršava je bio omotan oko glave, preko usta. Tragovi na mjestu zločina ukazivali su da je žena dobila udarac nakon kojeg je pala i glavom udarila od ivicu kauča.

Ispostavilo se da udarac nije bio smrtonosan, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti gušenje čaršafom.

Žrtva poznavala ubicu?

Na mjestu zločina nisu pronađeni dokazi koji ukazuju na pljačku i vjerovalo se da je ubica sve namjestio da bi istražioce odveo na taj trag.

Međutim, na licu mjesta nije bilo dokaza da je u kuću provaljeno, ni tragova koji bi ukazivali da je neko ušao kroz otvoren prozor. Vjeruje se da je Dušanka poznavala ubicu i da ga je pustila u kuću...

Radeći na slučaju policija je ispitala na desetine osoba. Među njima su članovi porodice, komšije, mještani, poznanici pokojnice.

Sporni alibi i prepis zemljišta

Tokom istrage pažnju istražilaca privuklo je to što je Dušankina zemlja, mjesec dana prije ubistva, prepisana na bliskog rođaka.

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Ispostavilo da je to urađeno bez znanja drugih članova porodice i uz sumnjivu autentičnost potpisa na ugovoru.

Sporan je bio i alibi istog rođaka, ali nisu otkriveni dokazi dovoljni za podizanje optužnice i pokretanje postupka.

Isti odgovor već 26 godina

Iako su od zločina prošle dvije i po decenije u OJT Banjaluka ne žele da odgovore na pitanja koja se tiču prepisa Dušankine zemlje, ni osoba koje su istraživane.

”Imajući u vidu da se predmet nalazi u fazi istrage, nismo u mogućnosti odgovoriti na pitanja iz vašeg upita”, naglašavaju u Tužilaštvu.

Slučaj ubistva Teodorović Trivićeve i dalje je otvoren i još nije nastupila zastara krivičnog gonjenja, što porodici ubijene daje nadu da će počinilac biti priveden pravdi.