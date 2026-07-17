Jednomjesečni pritvor za muščkarca koji je po licu isjekao komšinicu

Autor:Stevan Lulić
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Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Salihu Hidanoviću, koji je osumnjičen da je prije tri dana pokušao da ubije komšinicu nožem.
On se sumnjiči da je 14. jula u popodnevnim satima, u tuzlanskom naselju Solina, u alkoholisanom stanju, nakon kraćeg verbalnog sukoba, kuhinjskim nožem posjekao komšinicu M.H. u predjelu lica.
"Nakon čega ju je oborio na tlo i držeći joj nož pod vratom, nastavio prijetiti da će je usmrtiti, a što su spriječili prisutni građani", saopšteno je iz Kantonalnog suda.
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Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni, u slučaju puštanja na slobodu, dovršiti pokušano krivično djelo, odnosno ponoviti isto ili počiniti krivično djelo kojim je prijetio.
"Protiv rješenja o određivanju pritvora može se uložiti žalba Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli putem sudije za prethodni postupak, u roku od 24 sata od prijema rješenja", zaključuje se u saopštenju Suda.
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