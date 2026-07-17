Djevojčica (11) preminula na bazenu nakon što joj se zaplela kosa: Roditelji odlučili da doniraju organe

Nakon što joj se kosa zaplela u usisnu mlaznicu bazena, jednaestogodišnja djevojica je preminula na kupalištu.

Tragedija se dogodila u mjestu Sestri Levante, u provinciji Đenova u Italiji i mnoge je podsjetila na slučaj dječaka Stefana, koji je na gotovo isti način preminuo prije tri godine u banji u Kretoneu, nadomak Rima.

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Djevojčica je u kritičnom stanju prevezena u Dječiju bolnicu Đanina Gaslini, nakon što je oslobođena iz usisnog sistema i nakon dugotrajnih pokušaja reanimacije.

Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći i liječenju na odjeljenju intenzivne njege u bolnici u Đenovi, djevojčica nikada nije povratila svijest. Smrt je proglašena tokom noći između četvrtka i petka nakon perioda posmatranja i svih kliničkih testova predviđenih zdravstvenim protokolima.

Vijest o njenoj smrti zvanično je potvrdio zdravstveni direktor Instituta Đanina Gaslini, koji je izrazio najdublje saučešće zbog ove tragedije. Iz bolnice su saopštili da je djevojčica primljena u izuzetno teškom stanju, nakon što je duže vrijeme bila zarobljena pod vodom u bazenu.

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Od prvih sati nakon nesreće njeno stanje je bilo opisano kao krajnje kritično, uz ozbiljnu životnu ugroženost. Ljekari su zadržali rezervisanu prognozu i preduzeli sve moguće medicinske mjere, ali uprkos svim naporima nisu uspjeli da joj spasu život.

Roditelji odobrili donaciju organa

U trenutku nezamislivog bola, roditelji djevojčice pristali su na donaciju njenih organa.

Bolnica je ovu odluku opisala kao čin izuzetne humanosti koji će pružiti novu nadu drugim pacijentima i njihovim porodicama.

– Cijela bolnica je uz porodicu u ovom trenutku nezamislive tuge – naveli su iz Instituta Gaslini, zahvalivši roditeljima na odluci koja je, kako su istakli, “nepopunjivu prazninu pretvorila u konkretnu nadu za druge porodice”.

Iz poštovanja prema privatnosti djevojčice i njene porodice, bolnica je saopštila da neće objavljivati dodatne informacije o njenom zdravstvenom stanju niti lične podatke.

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Kako je došlo do nesreće

Tragedija se dogodila u srijedu, 15. jula 2026. godine, u kupalištu Banji Segesta, koje se nalazi na šetalištu Deskalko u Sestri Levanteu. Devojčica se nalazila u manjem, plićem bazenu ispred kabina za presvlačenje.

Prema prvim informacijama, koje se još provjeravaju, njena kosa se zaplela u mlaznicu povezanu sa usisnim sistemom bazena. Usisna snaga bila je toliko velika da nije mogla sama da se oslobodi niti da izroni na površinu.

Tačan slijed događaja biće utvrđen nakon prikupljanja izjava svedoka, tehničkog pregleda bazena i analize dokumentacije o održavanju i ispravnosti sistema.

Uzbunu podiglo drugo dijete

Prva je opasnost primijetila druga maloljetna osoba koja je videla da djevojčica ne uspijeva da izroni. Odmah je podignuta uzbuna, a odrasli i zaposleni na kupalištu pritrčali su u pomoć.

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Spasavanje je bilo izuzetno teško jer je kosa bila duboko uvučena u usisnu cijev. Vlasnik kupališta zaronio je u bazen i makazama presjekao kosu, čime je uspio da oslobodi djevojčicu.

Kada je izvučena iz vode, bila je bez svijesti. Prisutni su odmah započeli reanimaciju, koja je nastavljena do dolaska ekipe hitne pomoći.

Dugotrajna reanimacija i intervencija hitne pomoći

Spasioci na kupalištu započeli su osnovne mere oživljavanja, dok je u međuvremenu pozvana hitna medicinska pomoć. Ekipe hitne pomoći stigle su za nekoliko minuta i nastavile reanimaciju koja je trajala više od pola sata.

Zbog izuzetno teškog stanja odlučeno je da devojčica bude hitno prebačena u Dečju bolnicu Gaslini, specijalizovani centar za liječenje djece.

Najprije je vozilom Crvenog krsta prevezena iz Riva Trigoza do mesta predviđenog za preuzimanje od strane medicinskog helikoptera, kojim je potom transportovana u Đenovu.

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Borba lekara nije uspjela

Po prijemu u bolnicu bilo je jasno da je njeno stanje izuzetno teško. Ljekarski tim odmah je započeo intenzivno lečenje, ali djevojčica nakon dugog boravka pod vodom nikada nije povratila svijest.

Njeno stanje ostalo je kritično tokom čitave hospitalizacije, a nakon završetka svih medicinskih procedura i testova, ljekari su tokom noći proglasili smrt.

Porodica je sve vrijeme bila uz nju, dok je osoblje bolnice izrazilo iskreno saučešće.

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Vijest je duboko potresla stanovnike Sestri Levantea, poznatog turističkog mjesta, kao i grada Milana, odakle porodica, prema dostupnim informacijama, potiče.

(Telegraf.rs)