Italiju zahvatio treći veliki toplotni talas

Italiju je zahvatio treći veliki toplotni talas ovog leta, a Ministarstvo zdravlja zemlje izdalo je crvena upozorenja zbog opasnosti po zdravlje u sedam gradova, dok se na Sardiniji očekuju temperature do 45 stepeni Celzijusa.

Crveni nivo upozorenja, koji označava rizik po zdravlje celokupnog stanovništva, a ne samo najugroženijih grupa, biće na snazi sutra u Firenci, Peruđi, Bolonji, Breši, Frozinoneu, Rimu i Torinu, prenela je Ansa.

Narandžasto upozorenje biće uvedeno za devet gradova - Kaljariju, Kampobasou, Latinu, Milanu, Peskari, Rieti, Trstu, Veroni i Viterbu, gde visoke temperature mogu da predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe i hronične bolesnike, prenosi Tanjug