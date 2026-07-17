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Italiju zahvatio treći veliki toplotni talas

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 13:14

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Људи се освјежавају на фонтани Баркача испред Шпанских степеница у Риму, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Italiju je zahvatio treći veliki toplotni talas ovog leta, a Ministarstvo zdravlja zemlje izdalo je crvena upozorenja zbog opasnosti po zdravlje u sedam gradova, dok se na Sardiniji očekuju temperature do 45 stepeni Celzijusa.

Crveni nivo upozorenja, koji označava rizik po zdravlje celokupnog stanovništva, a ne samo najugroženijih grupa, biće na snazi sutra u Firenci, Peruđi, Bolonji, Breši, Frozinoneu, Rimu i Torinu, prenela je Ansa.

Narandžasto upozorenje biće uvedeno za devet gradova - Kaljariju, Kampobasou, Latinu, Milanu, Peskari, Rieti, Trstu, Veroni i Viterbu, gde visoke temperature mogu da predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe i hronične bolesnike, prenosi Tanjug

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Tagovi :

Italija

Rekordni toplotni talas

vrućina

visoke temperature vazduha

ljeto 2026

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