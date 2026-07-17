Predsjednik Poljske stavio veto na legalizovanje istopolnih vanbračnih zajednica

Predsjednik Poljske Karol Navrocki stavio je veto na prijedlog zakona o legalizovanju istopolnih vanbračnih zajednica, saopštio je šef kabineta poljskog predsjednika Pavel Sefernaker.

On je na "Iksu" pojasnio da bi usvajanje takvog zakona otvorilo put za nove odredbe kojima bi moglo biti dozvoljeno "stvaranje nove institucije slične braku".

Sefernaker je istakao da je Navrocki izrazio spremnost da potpiše zakon o statusu takozvane najbliže osobe, što ne bi ugrozilo ustavnu zaštitu braka između muškarca i žene.

Parlament Poljske usvojio je u maju prijedlog zakona kojim se omogućava da dvoje ljudi istog pola osnuje legalnu vanbračnu zajednicu. Navrocki je izjavio da nikada ne bi potpisao takav zakon, prenosi Srna.