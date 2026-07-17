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Rusi nastavili žestoke udare: Mete bile u ovim gradovima

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ATV redakcija
17.07.2026 08:58

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Руси наставили жестоке ударе: Мете биле у овим градовима
Foto: Ukrainian Emergency Service via AP

Ruske oružane snage su sinoć nastavile napade na luke koje se koriste za snabdijevanje Oružanih snaga Ukrajine (OSU), saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

"Kao rezultat napada preciznim oružjem lansiranim iz vazduha i bespilotnim letjelicama, objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva i maziva namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama, kao i pogoni za proizvodnju i montažu bespilotnih letjelica, oštećeni su u lukama Odesa i Černomorsk u Odeskoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Pored toga, u luci Černomorsk je oštećen i vatrogasni čamac.

Rusija je pokrenula intenzivnu kampanju protiv ukrajinskih luka početkom jula, sa gotovo svakodnevnim napadima na brodove i lučku infrastrukturu u Odesi i Černomorsku.

Kako podvlače u Moskvi, ruske rakete i dronovi su u stanju da probiju sve sisteme PVO neprijatelja i unište bilo koji cilj, kako u Kijevu tako i u ostatku teritorije Ukrajine.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je takođe da su ruski artiljerci i operatori bespilotnih letjelica izveli udare na položaje ukrajinske vojske u Kramatorskom okrugu. Prema navodima ruskog vojnog resora, uništena su skloništa sa ljudstvom u naseljima Aleksejevo-Družkovka, Iženjka i u šumskom pojasu sjeverno od Nikolajpolja.

Kako se dodaje, u Kramatorsku je bespilotnom letjelicom pogođena auto-dizalica, dok je južno od grada artiljerijskom vatrom uništen jedan pikap ukrajinske vojske, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Odesa

Ruska vojna operacija 2026

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