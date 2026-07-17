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Opština u Srpskoj isplaćuje jednokratnu pomoć roditeljima prvačića

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 09:42

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Foto: ATV

Opština Kostajnica i ove godine roditeljima budućih prvačića isplatiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 KM po djetetu.

Portparol opštine Aleksandar Pašić rekao je Srni da je u opštinskom budžetu za ovu namjenu obezbijeđeno 10.000 KM, a isplata sredstava planirana je tokom avgusta.

"Ovu mjeru uveli smo prošle godine s ciljem da roditeljima olakšamo troškove pripreme djece za polazak u školu i pružimo dodatnu podršku najmlađim učenicima", rekao je Pašić.

On je istakao da će opština Kostajnica ove godine, zajedno sa Vladom Republike Srpske, obezbijediti besplatne udžbenike za sve učenike Osnovne škole "Petar Mećava".

"Od 2022. godine iz opštinskog budžeta izdvajano je oko 35.000 KM godišnje za nabavku udžbenika za učenike koji nisu ostvarivali pravo na besplatne knjige kroz podršku resornog ministarstva. Na taj način podržavan je princip besplatnog osnovnog obrazovanja, a roditeljima su značajno smanjeni troškovi opremanja djece za školu", naveo je Pašić.

On je naglasio da su ove aktivnosti dio pronatalitetne politike opštine, te da će lokalna uprava i u narednom periodu nastaviti da provodi mjere usmjerene na unapređenje kvaliteta života porodica i stvaranje boljih uslova za podsticanje nataliteta.

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Kostajnica

Kostajnica

prvačići

jednokratna pomoć

novac

Vlada Republike Srpske

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