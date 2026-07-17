„Naš kraj, naš brend“: Mladi uče kako domaće proizvode pretvoriti u turističku ponudu

U sklopu projekta „Mladi na selu“ Turistička organizacija Sokolac i poljoprivredni klaster na preporuku resornih ministarstava Srpske, uključili su lokalne poljoprivrednike, ne starije od 35 godina i organizovali radionicu „Naš kraj, naš brend“.

Radionica je namijenjena turističkim radnicima u ruralnim sredinama, ugostiteljima sa domaćom agro ponudom, davaocima smještaja i drugim, koja je turizam srodna djelatnost.

„Podijelićemo neke praktične savjete. Na koji način, otprilike doći do neke ideje do prvih gostiju, kako prodati proizvode od polja do stola i proći ćemo kroz sva ona važna pitanja koja interesuju ljude, koji u perspektivi žele da povežu proizvodnju domaćih proizvoda sa turizmom. Na koji način to mogu da urade, koji su pozitivni primjeri kod nas, ali i u inostranstvu. Otkrićemo i to šta nam ovdje nedostaje, radićemo kroz praktične savjete kako bi došli do saznanja kako unaprijediti svoje poslovanje“, rekao je Marko Radić, rukovodilac sektora za promociju turističke organizacije Republike Srpske.

Poznato je da ministarstvo razvija ponudu agro turizma i gastro turizma, tako da je ovaj projekat bio odličan način da se vidi koji su to mladi ljudi spremni da se bave razvojem agro turizma, proizvode i ponude na kraju svoje proizvode, naglasila je Bojana Arbinja Marković, v.d. direktor TO Sokolac.

Od pandemije virusa korona, turisti širom svijeta , mijenjaju navike . Traže promjene u dosadašnjim modelima turizma .Ono što svjetski turistički trendovi traže ,mi već imamo u domaćoj ponudi .Jedna od njih je romanijsko glasinačka visoravan, koja je pogodna za sportski i lovni turizam.

„Sokolac je pozicioniran na 850 metara nadmorske visine, što je idealna nadmorska visina za život, a što omogućava savršene uslove za visinske pripreme sportista. Sokolac ima i odličnu sportsku infrastrukturu, pruža uslove ne samo sportistima iz Srpske već iz regiona“, rekao je Milan Jolović, vlasnik hotela “Zlatni bor”.

Mladi su, kako kaže Nikola Vidaković,suvlasnik restorana “Romanija”, ljudi su danas previše u svijetu modernizma te su se počeli vraćati korijenima, a oni s druge strane stavljaju fokus na domaće proizvode i da na taj način pokažu šta to sve Romanija nudi.

Migracije između gradova i sela su sve češće. Svakodnevno slušamo o mladim i uspešnim poljoprivrednicima, prednostima života na selu, daleko od gradske buke i stresne svakodnevice. Sve je više mladih ljudi koji su svoju sreću pronašli na selu, a jedna od njih je Jelena Čajević.

Majka petoro djece, iz sela Primčić u Sokocu sa mužem je napravila porodičnu kuću i danas proizvode kajmak, sir, mlijeko na farmi krava, ali se kako kaže radi i u bašti te i to imaju u ponudi.

Jelena kaže da s mužem radi, ali čuva i tradiciju i uživaju u radu i sa svojom porodicom te poručuje da rad na selu nije više onako težak i zahtjevan kao što je nekada bio i da se uz modernizaciju sve lakše obavlja.

Poljoprivreda danas ne izgleda onako kako su nam stariji predstavljali. Uz razvoj agro turizma ,može da bude moderan i lijep biznis, ako mu pristupite na pravi način.Jedan od načina su radionice koje organizuje ministarstvo poljoprivrede I ministarstvo turizma iz pomoć lokalnih Turističkih organizacija Srpske.