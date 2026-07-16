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Vlada Srpske podržala rekonstrukciju sportskog igrališta u Prnjavoru

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 17:29

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Влада Републике Српске, на приједлог ресорног министарства, донијела је одлуку о подршци реконструкцији спортског игралишта код ЈУ "Центар средњих школа Иво Андрић" у Прњавору.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da je Vlada Republike Srpske, na prijedlog resornog ministarstva, donijela odluku o podršci rekonstrukciji sportskog igrališta kod JU "Centar srednjih škola Ivo Andrić" u Prnjavoru.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske izjavio je da je Vlada Republike Srpske, na prijedlog resornog ministarstva, donijela odluku o podršci rekonstrukciji sportskog igrališta kod JU "Centar srednjih škola Ivo Andrić" u Prnjavoru.

Ministar je istakao da ova odluka za njega ima poseban značaj, jer je upravo na tom igralištu proveo veliki dio djetinjstva, stekao prijateljstva i završio srednjoškolsko obrazovanje u tadašnjoj Srednjoj mješovitoj školi "Rada Vranješević".

On je naveo da će rekonstruisano igralište dobiti novo lice i postati mjesto na kojem će nove generacije stvarati svoje uspomene, učiti o timskom duhu, upornosti i poštovanju.

Ministar je zahvalio predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću na podršci projektu, kao i gradonačelniku Prnjavora Darku Tomašu, koji je pokrenuo inicijativu i čiji grad učestvuje u njenom finansiranju.

Prema njegovim riječima, ulaganje u škole, sport i mlade nije trošak, već investicija u budućnost, jer se ovakvi projekti realizuju zbog generacija koje će na tim mjestima odrastati i stvarati uspomene.

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Zlatan Klokić

Prnjavor

Vlada Republike Srpske

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