Vlada Srpske podržala rekonstrukciju sportskog igrališta u Prnjavoru

Autor:ATV redakcija
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Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da je Vlada Republike Srpske, na prijedlog resornog ministarstva, donijela odluku o podršci rekonstrukciji sportskog igrališta kod JU "Centar srednjih škola Ivo Andrić" u Prnjavoru.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske izjavio je da je Vlada Republike Srpske, na prijedlog resornog ministarstva, donijela odluku o podršci rekonstrukciji sportskog igrališta kod JU "Centar srednjih škola Ivo Andrić" u Prnjavoru.
Ministar je istakao da ova odluka za njega ima poseban značaj, jer je upravo na tom igralištu proveo veliki dio djetinjstva, stekao prijateljstva i završio srednjoškolsko obrazovanje u tadašnjoj Srednjoj mješovitoj školi "Rada Vranješević".
On je naveo da će rekonstruisano igralište dobiti novo lice i postati mjesto na kojem će nove generacije stvarati svoje uspomene, učiti o timskom duhu, upornosti i poštovanju.
Ministar je zahvalio predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću na podršci projektu, kao i gradonačelniku Prnjavora Darku Tomašu, koji je pokrenuo inicijativu i čiji grad učestvuje u njenom finansiranju.
Prema njegovim riječima, ulaganje u škole, sport i mlade nije trošak, već investicija u budućnost, jer se ovakvi projekti realizuju zbog generacija koje će na tim mjestima odrastati i stvarati uspomene.
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