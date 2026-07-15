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Gradiška željno iščekuje sanaciju starog mosta

Autor:

Ines Đanković
15.07.2026 20:15

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Мост на Сави преко којег се прелази стари гранични прелаз у Градишци
Foto: ATV

Riječ je o sanaciji ili potpunoj rekonstrukciji pristupnog nadvožnjaka čiji je dio otpao.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora za usluge izrade glavnog projekta kojim bi trebalo da bude jasno kako, u kojoj mjeri i kada će biti obnovljen nadvožnjak. bez PDV-a je 29 hiljada 914,53 KM.

Rok izvršenja 180 dana, a ugovor bi trebalo da dobije ponuđač sa najnižom cijenom. Rok za prijavu je 03. avgusta kada će biti i otvorene dospjele ponude.

"Očekujemo kada se to uradi u kojim mjerama ćemo da izvršimo sanaciju. Po nama, za sada, vjerovatno ćemo morati i jedan i drugi nadvožnjak da radimo novi. Što se tiče samog mosta, sam most je u odličnom stanju. Dakle, sam most preko rijeke Save . Ovđe su problematični pristupi mostu. Dakle i taj nadvožnjak, nije oštećen nadvožnjak kolovozna konstrukcija, već dio pješačke staze i ograde oko mosta", rekao je Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske".

Planirano je da se iz predostrožnosti sanira i drugi nadvožnjak. Ispitivanja oštećenog, ali i drugog nadvožnjaka u Gradišci pokazali su da njihove konstrukcije više nemaju potrebnu rezervu nosivosti i da se dio jednog od nadvožnjaka urušio od saobraćajnog opterećenja.

НСРС

Republika Srpska

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Do obrušavanja pješačke staze na starom mostu u Gradišci došlo je 19. maja. Od tada je zabranjen saobraćaj i kretanje pješaka ispod ovog nadvožnjaka. Konstrukcija koju vidite iza mojih leđa stara je između 50 i 70 godina.

U stalnoj komunikaciji sa Putevima RS je i gradonačelnik Gradiške. Svjestan je da su ulaganja neophodna. Sanaciju mosta u Gradišci željno iščekuju. Već je Zoran Adžić pisao svima koji su nadležni i tražio da stari granični prelaz bude međunarodni granični prelaz za putničke automobile. U tom gradu, kaže Zoran Adžić osjeti se da nema putnika preko starog mosta što osjete i ugostitelji i trgovine.

"U ime građana i privrednika grada Gradiške, mogu slobodno reći i u ime susjednik lokalnih uprava zamolio bi da se sve aktivnosti na stavljanju u funkciju starog mosta ubrzaju i da on zaista dobije status međunarodni granični prelaz za putničke automobile sa integrisanim prelazom na hrvatskoj strani", rekao je Zoran Adžić. gradonačelnik Gradiške.

Brzu obnovu starog mosta očekuje i Zoran Tegeltija,ali i konačno usvajanje pravilnika po čijem neusvajanju je Zijad Krnjić postao popularan.

"Ja očekujem da uskoro bude usvojen i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje što će nam omogućiti da i jedna i drugi granični prelaz u Gradišci radi. I to bi bilo neko olakšanje za ove gužve koje se u ovom trenutku stvaraju", rekao je Zoran Tegeltija, direktor UIO BiH.

Dva Granična prelaza u Gradišci, uz smanjenje gužvi, dala bi mogućnost izbora putnicima. Otvaranje starog mosta dalo bi mogućnost onima koji posluju uz sam prelaz da ponovo zarađuju. U Gradišci kažu i da nedostaju i oni koji su pješke prelazili iz Hrvatske, ali i turisti koji su u tom gradu boravili po nekoliko dana. Prvi korak ka sanaciji je preduzet, a do prvih radova ostaje neka druga slika iz Gradiške.

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Granični prelaz Gradiška

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