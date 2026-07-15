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Prosidba u srpskom gradu kao iz bajke: Mladić oduševio gestom

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 21:13

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Младић дошао на коњу и у народној ношњи дјевојци испод прозора и запросио је.
Foto: nsuzivo.rs/Instagram/Screenshot

Djevojka u Novom Sadu doživjela je nesvakidašnju prosidbu koja je ličila na scene iz bajke.

Izabranik se ispod njenog prozora pojavio jašući konja i obučen u narodnu nošnju. Zatim je kleknuo i zaprosio je, a djevojka nije mogla da sakrije oduševljenje.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao oduševljenje mnogih gledalaca, dok su se u komentarima nizale čestitke za ovaj prelijepi par.

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Tagovi :

Novi Sad

prosidba

ljubavne veze

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