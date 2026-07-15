Prosidba u srpskom gradu kao iz bajke: Mladić oduševio gestom

Djevojka u Novom Sadu doživjela je nesvakidašnju prosidbu koja je ličila na scene iz bajke.

Izabranik se ispod njenog prozora pojavio jašući konja i obučen u narodnu nošnju. Zatim je kleknuo i zaprosio je, a djevojka nije mogla da sakrije oduševljenje.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao oduševljenje mnogih gledalaca, dok su se u komentarima nizale čestitke za ovaj prelijepi par.