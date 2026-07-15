Potresna ispovijest djevojčice koja je preživjela težak udes u Crnoj Gori: ''Glava mi je visila kroz prozor''

U saobraćajnoj nesreći koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci, na putu Kotor-Nikšić, jedna djevojka je poginula, a više njih je povrijeđeno. Jedna od povrijeđenih je i djevojčica Lenka K. (14), koja je opisala trenutke užasa.

"Bila sam u Stolivu sa Danilovim roditeljima i njegovim sestrama, jer mi je jedna od njih najbolja drugarica. Bili smo u kampu "Lola" sa niškim izviđačima i do trenutka nesreće bilo je to moje najljepše ljetovanje.

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U nedjelju smo imali organizovan izlet na Ostrog. U povratku iz manastira krenule su oštre krivine. Pošto i inače imam mučnine na putu, računala sam da se to samo meni čini, da je meni muka kao i uvijek. Međutim, vidjela sam da je vozač baš "sjekao" krivine i prelazio iz jedne u drugu traku. Majka moje drugarice, Danilova majka je sjedila na mjestu suvozača i primjetila je da vozaču pada glava, pa se trgne, i samo je u jednom trenutku zaspao i više nije mogao da odreaguje. Bilo je oko 13 časova kada smo se zakucali u stijenu."

Ovako je Lenka započela svoju ispovijest za "Novosti". Lenka K. (14) iz Niša je drugarica malog Danila (8), kome se ljekari Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i dalje bore za život i pokušavaju da stabilizuju njegovo stanje nakon što je zadobio teške povrede glave i grudnog koša. U ovom udesu, poginula je Jovana Stanković (21) iz Vrtišta kod Niša, a još 15 turista iz Srbije teže je i lakše povrijeđeno.

"Mali Danilo je u komi i svi se molimo da bude dobro i da se sa sestrama i roditeljima što prije vrati kući" kaže Lenka, dok sa strepnjom čeka svaku novu informaciju o njegovom stanju.

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"Moja drugarica, starija Danilova sestra, zadobila je modrice i ogrebotine, dok njena mlađa sestra ima medicinsku kragnu na vratu, ali je i ona dobro. Ona je ispala iz autobusa, jer se prilikom udarca polomilo staklo, pa je bukvalno preletjela. Ima modrice i posjekotine, ali je generalno dobro. Njihova majka je sjedila na mjestu suvozača, polomljena joj je ruka, ušivali su joj nogu i doživjela je veliki stres. Otac je zadobio duboku posjekotinu na glavi, polomljena su mu tri rebra i ruka mu je povrijeđena."

Lenka kaže da se samog udarca u stijenu ne sjeća, jer su ona i drugarica u tom trenutku gledale nešto na telefonu.

"U momentu udarca, preletjela sam preko sjedišta i pala sa lijeve na desnu stranu kombija" priča Lenka.

"Kako smo se okrenuli, nisam osjetila nikakvu težinu, ništa, samo bol u kuku i nozi, ali nisam teže povrijeđena. Tijelo mi je ostalo u autobusu, a glava mi je visila kroz prozor."

Nakon nekoliko minuta, kada se pribrala, uspjela je da se izvuče sa prozora i vrati u prevrnuto vozilo.

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"Zatekla sam drugaricu kako se drži za neko sjedište. Onda sam se i ja popela sa njom i nekako smo izašle kroz šoferšajbnu. A napolju je sve bilo kao u horor filmu. Neko je već pozvao Hitnu, a dosta ljudi je zaustavilo automobile kako bi nam pritekli u pomoć. Tu se zadesila neka žena koja je završila medicinu, pa je pomagala ostalima dok nisu došli ljekari" priča Lenka.

"Hitna pomoć je najprije prevezla najteže povrijeđene, ja sam otišla trećim kolima."

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je da se M. Lj. odredi pritvor. Na teret mu se stavlja teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a prema prvim informacijama, uzrok nesreće je premor vozača, koji je, kako se sumnja, zaspao za volanom.

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U Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu trenutno je hospitalizovano sedam pacijenata i njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Njih je danas posjetio gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović. Inače, većina Nišlija, koji su poslije nesreće otpušteni na kućno liječenje, vratila se u utorak u Srbiju, a u Nišu je danas bio dan žalosti povodom smrti mlade Jovane.