Osuđenik, porijeklom iz BiH, uhapšen po evropskoj potjernici

Pripadnici policije austrijskog Filaha noćas, 15. jula, uspjeli su da uhapse “krupnu ribu”, a kako prenose mediji riječ je državljaninu Bosne i Hercegovine sa dvojnim hrvatskim državljanstvom, a koji je osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu.

Naime, tokom kontrole na auto-putu A11, suvozač u kontrolisanom automobilu policajcima je dao dokumenta koja su očigledno bila falsifikovana.

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Pripadnici saobraćajne policije Filaha noćas, oko 0:25 časova su zaustavili automobil sa hrvatskim tablicama. I dok je vozač prošao kontrolu bez problema, odmah su primijetili da suvozač ima falsifikovana rumunska dokumenta.

Raspisana potjernica širom Evrope

"Detaljnom provjerom utvrđeno je da se radi o 36-godišnjem muškarcu, kojima i državljanstvo BiH, ali i Hrvatske. Za njim je raspisana evropska potjernica zbog višegodišnje zatvorske kazne za trgovinu narkoticima", naveli su policajci, prenose Nezavisne novine.

Traženi muškarac je uhapšen i potom sproveden u Kazneno-popravni zavod Klagenfurt.