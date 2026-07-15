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U Francuskoj usvojen zakon o eutanaziji

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 22:46

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Болница, лијекови
Foto: pexels/Stéf -b.

Nakon višegodišnje rasprave i izmjena prijedloga, Narodna skupština u Francuskoj podržala je asistirano umiranje po strogim uslovima.

Poslanici su glasali sa 291 glasom za i 241 protiv zakona, koji je gornji dom parlamenta, Senat, tri puta odbio.

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Premijer Sebastijan Lekornu spreman je da uputi dijelove zakona Ustavnom savjetu Francuske na razmatranje prije nego što definitivno postane zakon.

Ovim bi se omogućilo pomoć pri umiranju za odrasle osobe u Francuskoj sa "ozbiljnom i neizlječivom" bolešću koja ugrožava život "u uznapredovaloj ili terminalnoj fazi", prenosi Bi-Bi-Si.

Pacijent bi morao da slobodno iskaže svoju namjeru ljekaru, koji bi potom donio odluku nakon konsultacija u roku od 15 dana.

Nakon dva dana razmišljanja, pacijent bi morao sam da da smrtonosnu supstancu. Ako to nije u mogućnosti, to bi mogao da uradi ljekar ili medicinska sestra.

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Odluku pacijenta da se podvrgne proceduri morao bi da potvrdi ljekar istog dana.

Današnje glasanje znači da bi se Francuska mogla pridružiti nekoliko drugih evropskih zemalja koje su dekriminalizovale asistirano umiranje u nekom obliku.

(Srna)

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Francuska

eutanazija

Skupština

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