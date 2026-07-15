Stvari koje morate znati prije kupovine kreme za sunčanje

SPF odnosno zaštitni faktor neophodno je koristiti tokom cijele godine, a ne samo ljeti.

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UVA ili UVB

UVB zračenje je odgovorno za opekotine kože, dok je UVA odgovorno za starenje kože. Konkretno, UVA zraci stimulišu proizvodnju melanina u koži, što rezultira tamnjenjem. Međutim, treba znati da su UVA zraci odgovorni za prerano starenje kože. S druge strane, UVB zračenje izaziva opekotine na koži, dok u budućnosti može izazvati rak kože.

SPF indeks zaštite

SPF indeks zaštite od sunca odnosi se na količinu vremena koje provedete izloženi na suncu. Dakle, SPF se odnosi samo na UVB zračenje, osim ako je SPF 50. Dakle, kada nosite SPF 30, možda nećete izgorjeti, ali sunce neometano oštećuje vašu kožu.

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Značaj PA ++++

Ovo je mjerenje koje dolazi iz Japana i sve češće se upotrebljava – ima skalu od PA+ do PA++++, sa znakom + koji pokazuje kolika je zaštita od UVA zraka, prenosi Kurir.rs.