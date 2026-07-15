Logo

Stvari koje morate znati prije kupovine kreme za sunčanje

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 22:59

Komentari:

0
Сунчање љето
Foto: Pexels

SPF odnosno zaštitni faktor neophodno je koristiti tokom cijele godine, a ne samo ljeti.

Kupujete kremu sa zaštitnim faktorom i zbunjuju vas oznake na etiketama! Znate li šta one znače?

обућа-сандале

Stil

Sandale kojima su se u Jugoslaviji rugali danas koštaju 550 evra

UVA ili UVB

UVB zračenje je odgovorno za opekotine kože, dok je UVA odgovorno za starenje kože. Konkretno, UVA zraci stimulišu proizvodnju melanina u koži, što rezultira tamnjenjem. Međutim, treba znati da su UVA zraci odgovorni za prerano starenje kože. S druge strane, UVB zračenje izaziva opekotine na koži, dok u budućnosti može izazvati rak kože.

SPF indeks zaštite

SPF indeks zaštite od sunca odnosi se na količinu vremena koje provedete izloženi na suncu. Dakle, SPF se odnosi samo na UVB zračenje, osim ako je SPF 50. Dakle, kada nosite SPF 30, možda nećete izgorjeti, ali sunce neometano oštećuje vašu kožu.

паре

Zanimljivosti

Tri znaka će u narednim danima riješiti sve finansijske probleme

Značaj PA ++++

Ovo je mjerenje koje dolazi iz Japana i sve češće se upotrebljava – ima skalu od PA+ do PA++++, sa znakom + koji pokazuje kolika je zaštita od UVA zraka, prenosi Kurir.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

krema za sunčanje

sunčanje

ljeto

Komentari (0)

Pročitajte više

Љубав

Ljubav i seks

Naučnici otkrili: Evo šta se zaista dešava u tijelu kada se zaljubimo

2 h

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Prema starom vjerovanju ove stvari ne treba pozajmljivati: Odnose mir i sreću iz doma

2 h

0
Vic

Vicevi

Vic dana: Šta raditi kad je vruće

2 h

0
Младић дошао на коњу и у народној ношњи дјевојци испод прозора и запросио је.

Ljubav i seks

Prosidba u srpskom gradu kao iz bajke: Mladić oduševio gestom

2 h

0

Više iz rubrike

Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Prema starom vjerovanju ove stvari ne treba pozajmljivati: Odnose mir i sreću iz doma

2 h

0
хљеб тијесто храна

Savjeti

Ubacite ovo u kutiju sa hljebom i ostaće svjež do 7 dana

7 h

0
Како најлакше исјећи лубеницу?

Savjeti

Kako najlakše isjeći lubenicu?

1 d

0
крема за сунчање

Savjeti

Šta uraditi ako izgorimo na suncu: Dermatolog dao savjete

1 d

0

  • Najnovije

23

15

Argentina na krilima Mesija u finalu Svjetskog prvenstva

22

59

Stvari koje morate znati prije kupovine kreme za sunčanje

22

48

Sudar tri šlepera u Njemačkoj: Učestvovao vozač iz BiH

22

46

U Francuskoj usvojen zakon o eutanaziji

22

40

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli sve veći

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima