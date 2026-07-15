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Ubacite ovo u kutiju sa hljebom i ostaće svjež do 7 dana

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 16:04

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хљеб тијесто храна
Foto: Pexel/ Rosa Stone

Većina ljudi hljeb čuva u plastičnim kesama, u kojima on brže propada. Iskusne domaćice koriste jedan prirodan trik za čuvanje hljeba.

Sve što vam je potrebno već imate u frižideru, a ovaj metod će vam uštedjeti novac i sačuvati mekoću omiljenog peciva čitave sedmice.

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Zašto vam se hljeb osuši za dva dana?

Hljeb ne postaje bajat zato što je star. Postaje tvrd zato što gubi vodu. Svaki put kad otvorite kesu ili plastičnu kutiju, vlaga iz sredine vekne bježi u vazduh, a kore se stežu i pucaju. U zagrijanom stanu zimi, sa upaljenim radijatorom ispod kuhinjskog pulta, taj proces ide još brže. Za 48 sati od mekane vekne ostane nešto što jedva siječete.

Trik sa jednim komadom koji mijenja sve

Ubacite jednu čistu i suvu stabljiku celera u kutiju ili kesu sa hljebom. To je cijeli trik. Celer sadrži veliki procenat vode i u zatvorenom prostoru je polako otpušta. Hljeb tu vlagu upija umjesto da je gubi, pa kore ostaju mekane, a sredina se ne mrvi pod nožem. Miris ne prelazi na hljeb dokle god je stabljika suva spolja i dobro oprana.

Sasvim jednostavno. Nema kupovine specijalnih posuda, nema silikonskih uložaka iz reklama. Većina nas već ima celer za supu ili za domaći ajvar u sezoni, pa ništa dodatno ne trošite.

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Šta ako nemate celer pri ruci?

Ubacite pola svježe jabuke, princip je isti. Jabuka takođe otpušta vlagu i drži veknu mekom. Ima jedna zamjerka, jabuka lako prenese svoj slatkast miris na hljeb, naročito ako stoji duže od dva dana. Zato je celer sigurniji izbor, jer je neutralniji i ne dira ukus vekne.

Kako da čuvanje hljeba traje punih 7 dana

Trik radi, ali ne zauvijek sa istim komadom. Stabljika celera preda svoju vlagu i za dva do tri dana omekša i sama. Tu većina nas pogriješi i pusti sasvim uveli komad da leži u kutiji. Mijenjajte celer na svaka dva do tri dana svježim, i vekna će ostati mekana punih sedam dana. Kutiju držite van radijatora i van direktnog sunca sa prozora.

Najveći neprijatelj svježine nije vrijeme, nego promaja u kutiji. Svaki put kad ostavite poklopac odškrinut, vlaga koju je celer dao pobjegne u minut. Zatvarajte kutiju čvrsto poslije svakog sječenja i efekat traje duplo duže.

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Da li celer mijenja ukus hljeba?

Celer ne utiče na ukus vašeg hljeba, pod uslovom da stabljiku prije ubacivanja u kutiju dobro operete i osušite. Miris se prenosi isključivo ako je celer vlažan ili ukoliko ga ostavite predugo pa počne da vene.

Upamtite da ovaj metod služi isključivo za čuvanje svježine na sobnoj temperaturi, dok zamrzivač ostaje najbolji izbor za dugotrajno skladištenje bez gubitka vlage.

Uz zamjenu stabljike na svaka dva do tri dana, vaš hljeb ostaje mekan i ukusan punih sedam dana.

(Krstarica)

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Hljeb

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