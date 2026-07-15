Meteorološka služba upozorila: Ekstremni vremenski uslovi postaju stalna pojava

U izvještaju britanske Meteorološke službe navodi se da Velika Britanija prolazi kroz period istorijskih klimatskih promjena bez presedana, a ekstremni vremenski uslovi postaće stalna pojava.

"Tokom ovog ljeta već su zabilježena tri toplotna talasa, a temperature su premašile 30 stepeni Celzijusa tokom 25 dana u 2026. godini", navodi se u godišnjem izvještaju Meteorološke službe o stanju klime u Velikoj Britaniji i ističe da je sve jasnije da je klima u Velikoj Britaniji pretrpjela suštinske promjene i nastavlja da se mijenja, prenosi Skaj njuz.

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Upozorava se da u južne dijelove zemlje prodiru topliji klimatski uslovi, dok se područja sa hladnijom klimom na sjeveru smanjuju, dok klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem, prvenstveno sagorijevanjem fosilnih goriva, dovode do sve ekstremnijih vremenskih prilika.

Zbog toga je 2025. godina postala najtoplija godina od početka mjerenja 1884. godine i to je ujedno bio šesti put u 21. vijeku da je oboren temperaturni rekord.

"Kada je riječ o temperaturama, bilo na godišnjem, sezonskom, mjesečnom ili dnevnom nivou, podaci potvrđuju da klima koja je bila karakteristična za 20. vijek više ne postoji. U pojedinim dijelovima jugoistočne Engleske, najtopliji dan u godini je u prosjeku za 4,5 stepeni Celzijusa topliji nego što je bio prije samo nekoliko decenija", izjavio je glavni autor izvještaja Majk Kendon iz Meteorološke službe.

Kendon navodi da oblasti poput doline Jorka i Lankašira na sjeveru zemlje sada imaju slične godišnje temperature karakteristične za šire područje Londona u periodu od 1961. do 1990. godine, prenosi Tanjug.

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Istovremeno, u Engleskoj i Velsu je tokom proljeća bilo značajno manje padavina, ispod polovine prosječne količine, a u pojedinim mjestima i manje od trećine prosjeka.

Profesorka Liz Bentli, izvršna direktorka Kraljevskog meteorološkog društva, izjavila je da su klimatske promjene uveliko počele u Velikoj Britaniji i upozorila da one "više nisu apstraktan koncept za buduće generacije".