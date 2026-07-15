Sijarto podnio ostavku na mjesto poslanika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Peter Sijarto podnio je ostavku na poslanički mandat.
Ta informacija je objavljena na društvenim mrežama, gdje se navodi i da je prihvatio ponudu za međunarodnu funkciju u kompaniji BYD.
Kako je naveo u objavi, razlog za povlačenje iz parlamenta jeste, kako kaže, izuzetno značajna ponuda jedne od vodećih kompanija svjetske privrede.
Svijet
Među stradalima u zaglavljenom liftu i jedan Balkanac
U objavi se ističe da je BYD jedna od najvećih uspješnih priča automobilske industrije u posljednjih dvadeset godina, kao i vodeći svjetski proizvođač vozila na novu energiju.
Od danas će, prema sopstvenim navodima, Sijarto će obavljati funkciju rukovodioca zaduženog za spoljne odnose kompanije i razvoj novih poslovnih oblasti u okviru grupacije BYD.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Region
1 h0
Fudbal
2 h0
Srbija
2 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
18
11
18
09
18
02
17
54
17
44
Trenutno na programu