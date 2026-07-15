Sijarto podnio ostavku na mjesto poslanika

Ta informacija je objavljena na društvenim mrežama, gdje se navodi i da je prihvatio ponudu za međunarodnu funkciju u kompaniji BYD.

Kako je naveo u objavi, razlog za povlačenje iz parlamenta jeste, kako kaže, izuzetno značajna ponuda jedne od vodećih kompanija svjetske privrede.

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U objavi se ističe da je BYD jedna od najvećih uspješnih priča automobilske industrije u posljednjih dvadeset godina, kao i vodeći svjetski proizvođač vozila na novu energiju.

Od danas će, prema sopstvenim navodima, Sijarto će obavljati funkciju rukovodioca zaduženog za spoljne odnose kompanije i razvoj novih poslovnih oblasti u okviru grupacije BYD.