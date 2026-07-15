Među stradalima u zaglavljenom liftu i jedan Balkanac

Veliki požar izbio je u utorak ujutru na gradilištu za renoviranje Oksi tornja u centru Brisela.

Potvrđeno je da je šest osoba u tom požaru preminulo, a pet od šest osoba bili su belgijski državljani, dok je jedna bila Rumun, prema informacijama lista Het Laatste Nieuws.

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Smrtni slučajevi su potvrđeni kasno u utorak od strane odjeljenja za radne nesreće javnog tužilaštva. Portparolka Valentina Maroki izjavila je da su spasioci otvorili lift i u njemu pronašli šest tijela osoba koje su prethodno zavedene kao nestale.

Spasilačke ekipe su tokom večeri nastavile da pretražuju drugi otvor lifta, ali tamo, srećom, nisu pronašle žrtve.

Požar izbio u oknima lifta

Požar je izbio oko 07:30 u liftovskim oknima zgrade na Trgu De Brokere, gdje se bivše administrativno sjedište Grada Brisela pretvara u kompleks mješovite namjene u samom centru prestonice.

Prema informacijama javnog tužilaštva, u trenutku izbijanja požara na gradilištu se nalazilo oko 250 ljudi. Nakon evakuacije objekta, prijavljeno je da nedostaje šest radnika, za koje se vjeruje da su bili belgijski ili rumunski državljani.

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Gradilište je zatvoreno i zapečaćeno kao dio istrage.

U istragu su uključeni stručnjaci za požare i forenziku, kao i policija Brisel-Glavni grad/Iksel, inspektori Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje i inspekcija za dobrobit na radu.

Istražioci će sada pokušati da utvrde uzrok nesreće i da precizno rekonstruišu tok događaja.

Ukoliko istraga to bude dozvolila, ažurirano saopštenje biće objavljeno kasnije tokom sljedeće nedjelje, navelo je tužilaštvo.

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Kralj Filip i premijer Bart De Vever posjetili su u utorak popodne Trg De Brokere kako bi se sastali sa vatrogascima i ekipama hitne pomoći koje su učestvovale u intervenciji.

(Telegraf.rs)