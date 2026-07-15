Američki istražioci-tužioci dolaze u Derventu 20. jula

Oni bi trebali da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine, rekao je Srni predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.

Nosović je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini, koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama Zapada predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata već žrtve srpske agresije.

On je dodao da je američka administracija došla do saznanja da su ovi ljudi lagali, da su se lažno predstavljali i da su počinili ratne zločine nad Srbima.

Nosović je naveo da su zahvaljujući upornosti Saveza logoraša i predsjednika Udruženja logoraša iz Dervente Drage Kneževića doprli do Amerike i pronašli ljude koji su počinili ratne zločine nad zarobljenim Srbima u Derventi i okolini tokom proteklog rata.

"Savez logoraša Srpske ne želi da se zločini počinjeni nad Srbima svedu na osudu i na stereotipnu izjavu da su počinjeni zločini i da niko nije odgovarao. Nastojimo da se ovi zločini otkriju i da se zločinci privedu pravdi", istakao je Nosović, prenosi Srna.

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Ukazao je da Savez logoraša godinama dokazuje istinu o stradanju srpskog naroda u proteklom ratu BiH i nastoji da se licu pravde privedu svi koji su počinili ratne zločine nad srpskim narodom.

Prema njegovim riječima, srpski logoraši godinama po sudovima u BiH i van granica dokazuju stradanje srpskog naroda ukazujući na direktne izvršioce ratnih zločina, odnosno mučenja i zlostavljanja logoraša i srpskog naroda.

Istakao je da Srbi nikada ne smiju da zaborave zločine počinjene nad srpskim narodom u proteklom ratu.

"Savez logoraša nastaviće da traži one koji su nas ubijali i mučili. Zahvaljujući upornosti Saveza i naših logoraša došli smo u situaciju da nam stižu u Derventu američki istražitelji-tužioci da se uvjere u to šta se dešavalo na ovom prostoru", naveo je Nosović.

Naglasio je da dolazak američkih istražitelja u Derventu neće predstavljati samo puku priču, već će rezultirati izručivanjem zločinaca iz Amerike u BiH, te se nada da ih Sud BiH neće osloboditi i prati zločin sa njihovih ruku kao do sada.

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U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić. U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. godine bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno, kroz derventske logore, prošlo više stotina srpskih civila.