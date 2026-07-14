Aktivan požar u Trebinju, vatrogasci na terenu

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Ispod brda Crkvina u Trebinju aktivan je požar koji je izbio danas u poslijepodnevnim časovima, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Dejan Kašiković.
"Požarna linija duga je oko dva kilometra. Gori drveće i nisko rastinje u blizini brda Crkvina. Vatrogasci su na terenu i rade na gašenju požara. Za sada nema ugroženih kuća niti stambenih objekata", rekao je Kašikovic.
Uzrok požara još nije poznat.
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