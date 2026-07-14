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Aktivan požar u Trebinju, vatrogasci na terenu

Autor:

Teodora Bjelogrlić
14.07.2026 16:14

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Foto: ATV

Ispod brda Crkvina u Trebinju aktivan je požar koji je izbio danas u poslijepodnevnim časovima, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Dejan Kašiković.

"Požarna linija duga je oko dva kilometra. Gori drveće i nisko rastinje u blizini brda Crkvina. Vatrogasci su na terenu i rade na gašenju požara. Za sada nema ugroženih kuća niti stambenih objekata", rekao je Kašikovic.

Uzrok požara još nije poznat.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Vatrogasci

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