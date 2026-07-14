Žene drogirao, pa ih silovao: Podignuta optužnica protiv nasilnika u Njemačkoj

Protiv mukarca koji je drogirao i silovao 14 žena tužilaštvo u Berlinu podiglo je optužnicu.

On je optužen po 22 tačke optužnice za silovanje i opasne tjelesne povrede, kao i za zločine koji se odnose na snimanje nekoga bez saglasnosti.

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Iz tužilaštva navode da se okrivljeni još nije izjasnio povodom optužbi.

Istražioci su prvobitno ušli u trag muškarcu starom 68 godina putem njegove onlajn prepiske sa drugim, preminulim muškarcem optuženim za slične zločine. Njegova imovina je prvi put pretresena u martu prošle godine.

Istražioci su na kraju pronašli video-snimke očiglednih zločina na zaplijenjenim uređajima za skladištenje podataka.

Tužioci su rekli da su pronašli naznake kriminala koji daleko prevazilaze optužbe koje su podignute danas.

"Tokom evaluacije, identifikovani su brojni potencijalni zločini na štetu ukupno 58 žena. Fokus optužbi koje se sada podižu je na 22 zločina na štetu 14 žena", navodi se iz tužilaštva.

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Tužioci su rekli da obim mogućih krivičnih djela dovodi do dugotrajnih istraga, pri čemu 10 žena još nije identifikovano.

Muškarac je optužen da je koristio kombinaciju tableta za spavanje i alkohola kako bi drogirao žene prije nego što ih je silovao. Smatra se da ih je upoznao preko onlajn platformi za upoznavanje.

"Žene koje su već saslušane nisu se mogle sjetiti sumnjivih zločina i saznale su za njih tek tokom istrage zahvaljujući video-snimcima", rekli su tužioci.

Tužioci su morali da odustanu od dodatnih 36 sumnjivih slučajeva između 2010. i 2014. godine, zbog zastarerjelosti. Kontroverzni njemački zakon navodi da se silovanja mogu krivično goniti samo u roku od pet godina, osim ako se mogu utvrditi posebne opasne tjelesne povrede, kada se taj period produžava na 20 godina.

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Tužioci su rekli da u odbačenim slučajevima video-dokazi nisu pokazali da su žrtve drogirane, što je klasifikovano kao nanošenje tjelesnih povreda, navodi "Dojče vele".

(Srna)