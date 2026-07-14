Muškarac (51) se zapalio u banci: Nije mogao da podigne novac sa računa

Muškarac (51) se zapalio u banci u Slatini (Rumunija). Na ovaj potez se odlučio nakon što nije mogao da podigne novac sa svog računa.

Pošto su mu predstavnici banke rekli da za sada ne može da podigne novac sa računa, muškarac je navodno upozorio da će se zapaliti i polio se acetonom, koji je imao kod sebe u maloj posudi, rekli su predstavnici Policijskog inspektorata okruga Olt (IPJ).

"Incident se dogodio u ponedjeljak oko 14.30 časova. Policijski službenici Policije opštine Slatina hitno su izašli na lice mjesta i prvim provjerama utvrdili da je 57-godišnji muškarac ušao u filijalu banke, gdje se, usred spontanog sukoba izazvanog nezadovoljstvom zbog iznosa novca za koji tvrdi da ga nije dobio, polio zapaljivom tečnošću i zapalio", saopštili su predstavnici Policijske uprave okruga Olt.

Svijet Požar na gradilištu, ima poginulih: Užas u Briselu

Dok su stigli vatrogasci i policija, muškarac se zapalio, zadobivši opekotine po rukama, grudima i licu. Prevezen je u bolnicu u stabilnom stanju, svjestan.

Muškarac koji se zapalio rizikuje da bude krivično istražen nakon incidenta, koji se dogodio u banci u centru Slatine.

(Telegraf.rs)