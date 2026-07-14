Logo

Muškarac (51) se zapalio u banci: Nije mogao da podigne novac sa računa

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 16:23

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Muškarac (51) se zapalio u banci u Slatini (Rumunija). Na ovaj potez se odlučio nakon što nije mogao da podigne novac sa svog računa.

Pošto su mu predstavnici banke rekli da za sada ne može da podigne novac sa računa, muškarac je navodno upozorio da će se zapaliti i polio se acetonom, koji je imao kod sebe u maloj posudi, rekli su predstavnici Policijskog inspektorata okruga Olt (IPJ).

"Incident se dogodio u ponedjeljak oko 14.30 časova. Policijski službenici Policije opštine Slatina hitno su izašli na lice mjesta i prvim provjerama utvrdili da je 57-godišnji muškarac ušao u filijalu banke, gdje se, usred spontanog sukoba izazvanog nezadovoljstvom zbog iznosa novca za koji tvrdi da ga nije dobio, polio zapaljivom tečnošću i zapalio", saopštili su predstavnici Policijske uprave okruga Olt.

пожар у Бриселу

Svijet

Požar na gradilištu, ima poginulih: Užas u Briselu

Dok su stigli vatrogasci i policija, muškarac se zapalio, zadobivši opekotine po rukama, grudima i licu. Prevezen je u bolnicu u stabilnom stanju, svjestan.

Muškarac koji se zapalio rizikuje da bude krivično istražen nakon incidenta, koji se dogodio u banci u centru Slatine.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rumunija

banka

zapalio se muškarac

Policija

povreda

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар испод брда Црквина у Требињу

Gradovi i opštine

Aktivan požar u Trebinju, vatrogasci na terenu

1 h

0
Заплијењени долари на ГП Маљевац

Hronika

Pokušao unijeti ogromnu hrpu para u BiH pa žestoko kažnjen

2 h

0
Украјина Кијев рат Русија град

Svijet

Zvanično: Pala Vlada Ukrajine!

2 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Društvo

Spremite novčanike, naplata ulaska u zemlje EU počinje uskoro

2 h

0

Više iz rubrike

Пожар у згради уизградњи у Бриселу.

Svijet

Požar na gradilištu, ima poginulih: Užas u Briselu

1 h

0
Украјина Кијев рат Русија град

Svijet

Zvanično: Pala Vlada Ukrajine!

2 h

0
Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Svijet

Toplotni talas u Evropi odnio preko 14.000 života

2 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Teška nesreća u Njemačkoj: Poginuo dječak (13) iz BiH?

2 h

0

  • Najnovije

17

56

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa EU

17

52

Lokalizovan požar ispod brda Crkvina kod Trebinja

17

51

Evropski istražioci upali u Autoceste FBiH zbog Koridora 5C

17

43

Terapeuti otkrili kada je pravo vrijeme da upoznate roditelje svog partnera

17

35

Horor u BiH: Isjekao komšinicu, hitno prevezena na UKC

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima