Logo

Zvanično: Pala Vlada Ukrajine!

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 16:04

Komentari:

0
Украјина Кијев рат Русија град
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, prihvatio je danas ostavku premijerke Julije Sviridenko.

Čitava vlada je time automatski podnijela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Kijev Independent.

Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk saopštio je u ponedjeljak na Fejsbuku da je u parlament Ukrajine stigla ostavka premijerke Julije Sviridenko.

Prema izvorima "Ukrinforma", očekuje se da će glasanje u parlamentu o imenovanju nove vlade biti održano 16. jula.

policija njemacka

Svijet

Teška nesreća u Njemačkoj: Poginuo dječak (13) iz BiH?

Do tada će prvi potpredsjednik vlade, bivši premijer Denis Šmigalj, privremeno obavljati funkciju šefa vlade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Parlament

ostavka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Svijet

Toplotni talas u Evropi odnio preko 14.000 života

2 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Teška nesreća u Njemačkoj: Poginuo dječak (13) iz BiH?

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Svijet

Lavrov: Putin čini sve da zaustavi terorizam Kijeva

3 h

0
Педро Санчез, шпански премијер

Svijet

Bratu španskog premijera zabranjeno vršenje javnih funkcija devet godina

4 h

0

  • Najnovije

18

12

Mokri Dolovi još jednom pokazali veliko srce: Prikupljeno 48.000 KM za Vasilija Bukvića

17

56

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa EU

17

52

Lokalizovan požar ispod brda Crkvina kod Trebinja

17

51

Evropski istražioci upali u Autoceste FBiH zbog Koridora 5C

17

43

Terapeuti otkrili kada je pravo vrijeme da upoznate roditelje svog partnera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima