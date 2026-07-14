Zvanično: Pala Vlada Ukrajine!

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, prihvatio je danas ostavku premijerke Julije Sviridenko.
Čitava vlada je time automatski podnijela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Kijev Independent.
Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk saopštio je u ponedjeljak na Fejsbuku da je u parlament Ukrajine stigla ostavka premijerke Julije Sviridenko.
Prema izvorima "Ukrinforma", očekuje se da će glasanje u parlamentu o imenovanju nove vlade biti održano 16. jula.
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Do tada će prvi potpredsjednik vlade, bivši premijer Denis Šmigalj, privremeno obavljati funkciju šefa vlade.
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