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Teška nesreća u Njemačkoj: Poginuo dječak (13) iz BiH?

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 15:34

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Gerabonu u Njemačkoj, poginuo je trinaestogodišnji dječak.

Dječak se vozio električnim trotinetom, a dio istrage je i pitanje zašto je vozač automobila kontaktirao policiju tek nakon što se vratio kući, pišu njemački mediji.

Prema informacijama policije, na raskrsnici je došlo do sudara električnog trotineta kojim je upravljao dječak i automobila za čijim je upravljačem bio 52-godišnjak. Trinaestogodišnjak navodno nije ustupio prednost vozaču automobila.

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Dječak je preminuo na mjestu nesreće. Nakon sudara 52-godišnjak se najprije odvezao kući, a tek je potom obavijestio policiju. Policija je zatim obavijestila hitnu medicinsku pomoć, pišu njemački mediji.

Prema riječima portparola policije, još nije jasno zašto muškarac nije odmah pozvao pomoć s mjesta nesreće. Postoji mogućnost da kod sebe nije imao mobilni telefon. Istraga je u toku.

Kako Fenix-magazin.de neslužbeno saznaje, riječ je o dječaku iz Čapljine.

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Tagovi :

Njemačka

Saobraćajna nesreća

stradao dječak

električni trotinet

Policija

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