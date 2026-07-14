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Tanker pogođen kod obale Omana

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 13:22

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Три дјечака играју се у плиткој води Ормуског мореуза, док се у позадини, код иранског града Бандар Абаса, уздиже облак дима након експлозије, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Razieh Poudat/ISNA via AP

Na tankeru "Stolt magnezijum" izbio je požar nakon eksplozije neidentifikovanog projektila koji ga je pogodio dok je plovio Arapskim morem nedaleko od obale Omana, saopštila je kompanija "Stolt tankers", koja upravlja plovilom.

U saopštenju se navodi da se incident dogodio nakon ponoći, a eksplozija je izazvala požar u mašinskom prostoru broda.

Kompanija je istakla da su svi članovi posade bezbjedni i da su započeli gašenje požara.

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije ranije je prijavila incident 40 kilometara sjeveroistočno od omanskog grada Kalhat, što se poklapa sa lokacijom tankera "Stolt magnezijum", prema podacima platforme za praćenje plovidbe.

Za sada nije poznato ko je ispalio projektil koji je pogodio tanker.

U odvojenom incidentu, tankeri za prevoz sirove nafte "Mombasa" i "El Bahja", koji plove pod zastavom Ujedinjenih Arapskih Emirata, pogođeni su iranskim krstarećim raketama tokom prolaska kroz Ormuski moreuz. Tom prilikom brodovi su pretrpjeli značajna oštećenja, a jedan član posade je poginuo, prenosi Srna

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Tagovi :

pogođen tanker

Iran

Amerika

Omanski zaliv

Ormuski moreuz

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