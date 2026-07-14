Logo

Dario Šimić u lisicama doveden na ispitivanje

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 14:08

Komentari:

0
Дарио Шимић у лисицама доведен на испитивање
Foto: Youtube / (Ne)uspjeh prvaka

Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Dario Šimić u lisicama je priveden na ispitivanje u Kancelariju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije /USKOK/ u vezi sa nezakonito dobijenim dozvolama za kamp u Tisnom.

Šimić je jutros uhapšen u Zagrebu u akciji Uskoka i policije, prenose hrvatski mediji.

Дарио Шимић

Region

Uhapšen Dario Šimić, ovo su detalji

Uz Šimića su uhapšeni bivša službenica Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i preduzetnik iz Vodica Marin Mikšić, za koga se sumnja da je bio posrednik, prenosi Indeks.

Istražioci sumnjaju da je Šimić preko Livljanićeve nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom.

Podsjećamo, u Zagrebu je jutros uhapšen nekadašnji hrvatski fudbaler Dario Šimić. Hapšenje Darija Šimića zapravo je nastavak rasvjetljavanja afere u čijem se središtu nalazi Neda Livljanić.

USKOK nju i još petoro osumnjičenih, među kojima su najpoznatija imena zagrebački preduzetnik Zoran Pripuz i Eduard Maržić, bivši predsjednik Hrvatskog udruženja kampova, tereti za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, kao i za falsifikovanje službenih dokumenata u vezi sa dva kampa na Murteru.

Дарио Шимић

Fudbal

Uhapšen Dario Šimić

Livljanićeva je sporna rješenja za kampove izdavala na osnovu zapisnika o uviđajima koji se zapravo nikada nisu ni desili. Iako je u službenim spisima tvrdila da je lično obilazila terene na Murteru, ona je u to vrijeme bila na bolovanju u Zagrebu i Tuheljskim Toplicama.

Da bi ovi fiktivni zapisnici prošli strogu administrativnu proceduru, ona je falsifikovala potpis svoje više stručne saradnice.

Ta koleginica je kasnije istražiteljima USKOK-a kratko i jasno potvrdila: „Tamo nikada nisam bila i na papiru nije moj potpis.“

Sav razmjer ove prevare isplivao je na vidjelo u slučaju Pripuzovog kampa. Naknadna inspekcija je utvrdila da na toj lokaciji uopšte ne postoje sanitarni čvorovi niti bilo kakve naznake kampa, dok se samo zemljište nalazi potpuno izvan građevinske zone.

Dobro umreženi posrednici

Istraga je pokazala da je put do Nede Livljanić vodio preko razrađene mreže posrednika.

Biznismen Zoran Pripuz se branio tvrdnjama da dotičnu uopšte ne poznaje, međutim, ulogu posrednika preuzeo je Eduard Maržić. On je u to vrijeme bio u bliskoj privatnoj i ljubavnoj vezi sa Livljanićevom.

Iako u telefonima glavnih aktera, Pripuza i Livljanićeve, nisu pronađeni tragovi direktne komunikacije, USKOK ih je ipak „ulovio“.

Istražitelji su, naime, presretanjem i izuzimanjem mobilnog telefona jednog od Pripuzovih prijatelja uspjeli da sklope čitav mozaik.

Tamo su pronađeni dokazi o tajnim sastancima u zagrebačkom kafiću „Placa bar“ na Kvatriću:

„Jutro, dostavija gospođi traženu dokumentaciju“, pisao je posrednik Pripuzu, koji mu kratko odgovara: „OK. Super“, prenosi Jutarnji list.

Par dana kasnije, isti čovjek dogovara kafu s Livljanićevom u Zagrebu: „Može u Placi? Zna tvoj dečko (Maržić, op. a.)“, na šta mu ona odgovara: „Ma OK, doći ću ja sama oko 12.“

U drugom kraku te prve istrage, lokalni ugostitelji na Murteru su preko ovakvih lažnih dozvola za samo četiri mjeseca ugostili stotinjak gostiju i zaradili preko 47.000 evra.

Šimićev brat takođe imao problema sa zakonom

Valja podsjetiti da za porodicu Šimić ovo nije prvi bliski susret s istražiteljima USKOK-a.

Njega se tada, u sklopu goleme akcije u kojoj je palo šezdesetak osoba, sumnjičilo za utaju poreza i privredni kriminal unutar zločinačkog udruženja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dario Šimić

Neda Livljanić

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Једна особа погинула, 16 повријеђено: Предложен притвор за возача комбија

Region

Jedna osoba poginula, 16 povrijeđeno: Predložen pritvor za vozača kombija

2 h

0
Ухапшен Дарио Шимић, ово су детаљи

Region

Uhapšen Dario Šimić, ovo su detalji

5 h

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Region

Hrvat poznaniku mjesecima krao novac iz sefa: Imao ključ od stana

6 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Region

MUP Hrvatske: Sistem EES veoma koristan, više od 5.000 osoba dobilo zabranu ulaska

16 h

0

  • Najnovije

15

18

Euforija u Sofiji, ''crveno-plavi'' imaju serum za Levski: Borac na evropskoj raskrsnici

15

15

Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

15

14

Užas: Silovana djevojčica iz Prijedora, uhapšen osumnjičeni

15

13

Djeci zabranjena vožnja električnih trotineta u Sjevernoj Makedoniji

15

06

Tri znaka koja ne treba ignorisati: "Vitamin sunca" može da vam nedostaje iako je ljeto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima