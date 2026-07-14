Logo

Zvijezde imaju plan: Tri znaka čekaju veliki preokret

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 14:47

Komentari:

0
Срце
Foto: pexels/Ralitsa Racheva

Sredina nedjelje će mnogima donijeti normalan ritam, ali za tri horoskopska znaka zvijezde najavljuju neočekivane događaje koji bi mogli da promene tok njihove svakodnevice.

Bilo da je u pitanju poslovna prilika, emotivni preokret ili dugo očekivane vijesti, pred njima su dani puni iznenađenja.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju poziv ili poruku koja će ih pokrenuti u potpuno novom pravcu. Moguće je da će se otvoriti prilika za posao, putovanje ili saradnju o kojoj već dugo razmišljaju. Važno je ostati otvoren za promjene jer one mogu donijeti dugoročne koristi.

Na ljubavnom frontu moguć je neočekivani susret sa osobom iz prošlosti ili novim poznanikom koji će brzo privući njihovu pažnju.

Djevica

Djevice bi mogle doživjeti prijatno iznenađenje vezano za posao ili finansije sredinom nedjelje. Dugogodišnji trud i posvećenost mogli bi biti prepoznati, a nagrada bi mogla doći u vidu pohvale, povećanja plate ili zanimljive ponude za posao.

илу-хороскоп-07032026

Zanimljivosti

Jedan horoskopski znak čekaju iznenađenja i zasluženi odmor ovog vikenda

Pored poslovnog uspeha, mnoge Djevice će osjetiti i veliko olakšanje nakon što riješe problem koji ih već neko vrijeme muči.

Strijelac

Za Strelce, sredina nedjelje donosi uzbuđenje i šansu za novi početak. Moguće su spontane odluke, neočekivani pozivi ili događaji koji će ih izbaciti iz rutine. Upravo takvi trenuci će ih podstaći da naprave korak koji dugo odlažu.

Na privatnom nivou, očekuju ih prijatni razgovori i prilika da ojačaju odnose sa bliskim ljudima ili započnu nova poznanstva.

Nedjelja koju vrijedi iskoristiti

Iako horoskop treba posmatrati kao zabavan sadržaj, sredina nedjelje za Blizance, Djevicu i Strijelca mogla bi biti ispunjena zanimljivim okolnostima koje donose svježinu i optimizam. Ponekad su to neočekivani događaji koji otvaraju vrata najboljim prilikama, a oni koji su spremni da prihvate promjene mogli bi iz njih izvući maksimum.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)

Pročitajte više

Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop za 14. jul

8 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Imate li ih u svojoj blizni? Ova tri horoskopska znaka kriju najveće tajne

16 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Astrologija izdvaja tri horoskopska znaka: Evo zašto su posebni

21 h

0
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop: Ko gubi, a ko dobija novac danas?

1 d

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Imate li ih u svojoj blizni? Ova tri horoskopska znaka kriju najveće tajne

16 h

0
Море плажа

Zanimljivosti

Poveo i kravu na more: Snimak iz Neuma ''zapalio'' mreže

19 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Astrologija izdvaja tri horoskopska znaka: Evo zašto su posebni

21 h

0
Спавање

Zanimljivosti

Sveštenik otkrio u kojim slučajevima se tumače snovi: Budite oprezni

23 h

0

  • Najnovije

15

16

Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

15

14

Užas: Silovana djevojčica iz Prijedora, uhapšen osumnjičeni

15

13

Djeci zabranjena vožnja električnih trotineta u Sjevernoj Makedoniji

15

06

Tri znaka koja ne treba ignorisati: "Vitamin sunca" može da vam nedostaje iako je ljeto

15

05

Vlada Srpske uplatila doprinose radnicima više firmi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima