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Sveštenik otkrio u kojim slučajevima se tumače snovi: Budite oprezni

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ATV redakcija
13.07.2026 15:49

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Спавање
Foto: pexels/Ivan Oboleninov

Sveštenik Predrag Popović često se vjernicima obraća putem društvenih mreža i odgovara na pitanja koja muče mnoge.

On se osvrnuo ina učestala pitanja vjernika o značenju snova, ističući da je potrebno biti veoma oprezan kako njihovo tumačenje ne bi preraslo u sujeverje.

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"Oče, šta ovo može da znači?"

- Dosta poruka dobijamo na osnovu snova koje ljudi sanjaju, pa onda, ako vide nešto ili sanjaju nešto, onda kažu: "Oče, šta ovo može da znači?". Moramo biti veoma oprezni kada je to u pitanju, jer je to sujeverje, da ne odemo možda čak i korak dalje, u gatanje - upozorio je sveštenik.

Naglasio je da se snovi mogu tumačiti samo u dva slučaja.

"U snu mora da bude jasan znak krsta"

- Snovi se tumače samo u dva slučaja, tako je mene moj duhovnik naučio, a to je kada je poruka od Boga. Kako može biti poruka od Boga, i kako ćemo znati da je taj san možda neka poruka? Tako što u tom snu mora da bude jasan znak krsta. Znači, ja često puta sanjam, budući da smo i u crkvi na liturgiju, sanjam i liturgiju, sanjam i crkvu i vladike, pa možda i neke svetitelje, i tako dalje, ali nema znaka krsta - rekao je i dodao:

- Kada ima jako jasan znak krsta, e onda je neka poruka. Ili u slučaju da se jedan san ponovi više od tri puta, znači jedan potpuno isti san, onda to ima neko značenje, onda to ima neku poruku, i onda možemo razgovarati o tome šta bi to moglo da znači.

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Svi ostali snovi su, prema njegovim riječima, reprodukcija ovoga šta smo videli u toku dana, gledali, čuli.

- A može da bude i varka od samoga đavola. Svetitelji su često pričali o tome kako đavo može da uzme i obliči anđela i svetitelja, i da se javi u snu, i onda ljudi misle da taj san ima neko značenje, dok ne kažu: "Ajde, prekrsti se" i tako dalje. Naravno što on ne može, niti može da nosi oko sebe znak krsta. Zato je to jako važno, i ako bude demonski nasrtaj na čovjeka, mora da ima znak krsta, što on neće moći. Tako ćete da razaznate: ako se nekada desi to u snu, vi kažete prosto: "Ako si od Boga, nisam dostojan da te vidim; ako si od đavola, ne želim da te vidim." Sjetite se da se prekrstite ili pomolite u snu, i onda će to da ode - naglasio je otac Predrag Popović.

"Ostavite se toga"

Dodao je da iz snova možemo da izvučemo neku lekciju i da učimo.

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- Ali vodite računa i budite veoma oprezni, da to ne pređe u neko veće sujeverje ili gatanje, kao što dobijam poruke da "oblaci liče na ovo i ono". Ostavite se toga. Mi vjerujemo u Gospoda našega Isusa Hrista - zaključio je.

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Otac Predrag Popović

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