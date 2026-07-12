Logo

Uložio 200, očekuje 5.000 evra: Ova biljka bi mogla "preporoditi" Balkan

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 18:49

Komentari:

0
Уложио 200, очекује 5.000 евра: Ова биљка би могла "препородити" Балкан
Foto: AI Generated / Gemini

Mala ulaganja i otpornost na sušu čine gorki komorač sve zanimljivijom kulturom za poljoprivrednike, a primjer iz Slavonije pokazuje da bi ova biljka mogla donijeti značajan prihod i otvoriti nove mogućnosti za zapuštena zemljišta.

Na svom porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Čađavici Dario Sajko obrađuje oko 700 hektara zemljišta. Ove godine čak 150 hektara zasijao je gorkim komoračem, kulturom koja je u Hrvatskoj još uvijek rijetka, ali na evropskom tržištu uživa sve veću potražnju.

Sjeme je prošle godine nabavio u Bugarskoj, gdje je uzgoj gorkog komorača već dobro razvijen, a ovog ljeta očekuje prvu ozbiljnu žetvu. Za razliku od Egipta, gdje se uglavnom uzgaja slatki komorač, u Bugarskoj i Hrvatskoj sije se gorki komorač čije se sjeme koristi za proizvodnju biljnih čajeva, farmaceutskih preparata, eteričnih ulja i začina, prenosi „Slobodna Dalmacija“.

Ulaganje oko 200 evra po hektaru

Jedna od najvećih prednosti ove kulture jesu niski proizvodni troškovi. Po hektaru se sije svega oko 12 kilograma sjemena, a ukupno ulaganje iznosi približno 200 evra po hektaru. Uz to dolaze tek manji troškovi malčiranja i košenja nakon žetve.

Komorač ne zahtijeva navodnjavanje, a potrebe za đubrenjem i zaštitom znatno su manje nego kod većine ratarskih kultura. Ozbiljnijih problema sa štetočinama gotovo da nema, zbog čega su troškovi proizvodnje znatno niži.

Posebna prednost je što je riječ o višegodišnjoj biljci. Nakon žetve komorač se ne čupa iz zemlje, već se usjev malčira, a biljka ponovo izbija iz korijena i nastavlja vegetaciju, čime se dodatno smanjuju troškovi proizvodnje.

Žanje se običnim kombajnom

Za uzgoj nisu potrebne ni posebne mašine. Komorač se žanje standardnim kombajnom za pšenicu, pa proizvođači ne moraju ulagati u skupu mehanizaciju.

Sajko očekuje da će prvi puni rod dostići oko dvije tone sjemena po hektaru. Nakon dorade, sjeme će biti izvezeno njemačkoj kompaniji po ugovorenoj cijeni od oko 2,50 evra za kilogram.

Uz prinos od približno 2.000 kilograma po hektaru, bruto prihod može dostići oko 5.000 evra po hektaru. Kada se od toga odbiju relativno niski proizvodni troškovi, jasno je zašto ovu kulturu mnogi smatraju jednom od perspektivnijih.

Komorač se uzgaja i u Bosni i Hercegovini, ali uglavnom u manjim količinama i više kao začinska, ljekovita ili povrtna kultura, a ne kao velika ratarska kultura za industrijsku proizvodnju sjemena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gorki komorač

Malčiranje

Poljoprivreda

Balkan

Zarada

Komentari (0)

Pročitajte više

Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено

Region

Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

4 h

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Svijet

Ekonomisti upozoravaju: El Ninjo prijeti svjetskim cijenama hrane

4 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

U teškom udesu poginuo portugalski fudbaler Manu, oglasila se Benfika

5 h

0
Авион

Fudbal

Avion sa fudbalerima Zvezde nestao sa radara uoči meča protiv Zenita

5 h

0

Više iz rubrike

Посао

Zanimljivosti

Najpouzdaniji ljudi su rođeni pod ova tri horoskopska znaka

9 h

0
беба

Zanimljivosti

„Ne smiješ da poljubiš bebu“: Baka se pobunila protiv pravila

13 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za nedjelju: Danas je idealan dan za ljubav, opuštanje i nove početke

13 h

0
Љубав плажа

Zanimljivosti

Ova tri znaka ulaze u svoj najsrećniji period ove godine

1 d

0

  • Najnovije

23

08

Elek smijenjen sa svih funkcija

22

14

Užas u diskoteci u Bangkoku: Izbio požar, najmanje 27 osoba poginulo

22

05

Nedeljko Elek smijenjen s mjesta direktora Sarajevo gasa

22

02

FIFA: Utakmice tekućeg Mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno!

21

57

Ajatolah Modžtaba Hamnei najavio osvetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima