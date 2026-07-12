Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

Autor:ATV redakcija
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Ženska osoba poginula je prilikom prevrtanja mini-busa u mjestu Lipci kod Kotora, a prema preliminarnim podacima uzrok nesreće je premor i pospanost vozača, saopšteno je iz crnogorske policije.
Nesreća se dogodila u 13.10 časova kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane pored puta i prevrnuo se.
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Povrijeđeno je 17 putnika koji su prevezeni u bolnicu "Vaso Ćuković" u Risnu, gdje od zadobijenih povreda preminula žena.
Mini-busom je upravljao Lj.M /68/ iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu, dodaje se u saopštenju.
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Na licu mjesta je izvršen uviđaj kojim je rukovodio državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.
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