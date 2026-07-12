Krađe na plažama u Hrvatskoj u punom jeku – policija objavila upozorenja

Na plažama zadarskog područja proteklih dana zabilježen je niz krađa, a na meti lopova našli su se uglavnom strani turisti. Policijska uprava zadarska apeluje na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima.

Krađe su se dogodile na području Zadra, kao i na plažama u Biogradu i na Pagu, a oštećenima su ukradeni novčanici, lična dokumenta, torbe, satovi, naočare i tehnički uređaji, saopštila je policija.

Kako bi se izbegli ovakvi događaji, Policijska uprava zadarska apeluje na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima.

Savjetuje se da se na plažu ne nose veće količine novca, vredan nakit ili drugi skupocijeni predmeti, kako ne bi postali žrtve krivičnog djela.

Ako na plažu dolazite ličnim vozilom, zatvorite sve prozore i zaključajte vrata, a u vozilu na vidnom mjestu ne ostavljajte vrijedne predmete. Ako dolazite biciklom, obezbjedite ga od krađe tako što ćete ga vezati za čvrst oslonac, poput drveta ili ograde.

Kako smanjiti mogućnost krađe

Na plažu ponesite samo najneophodnije stvari i onoliko novca koliko vam je zaista potrebno.

Lična dokumenta i novac ne držite zajedno, a ako nosite bankovnu karticu, držite je odvojeno od zapisanog PIN koda. Takođe, izbegavajte nepotrebno pokazivanje novca i drugih vrijednih stvari pred drugima.

Svoje stvari na plaži držite pod nadzorom ili ih povjerite na čuvanje osobi koju poznajete. Obratite pažnju na nametljive osobe koje vam nude pomoć, jer nisu svi dobronamerni.

Ključeve koji sadrže nazive i brojeve apartmana, soba ili vozila sklonite na sigurno i neprimetno mjesto.

Ako ste ipak pokradeni, pretražite neposrednu okolinu, jer postoji mogućnost da pronađete svoj novčanik. Stavite ga u kesu i predajte policiji radi eventualnog otkrivanja korisnih tragova. O događaju odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.

Policija podseća građane i turiste da, brinući o sopstvenoj bezbjednosti i svojim stvarima, mogu obezbjediti prijatan i bezbrižan odmor, prenosi RTS