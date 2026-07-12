Nije imao gdje s kravom, pa je poveo na ljetovanje: "Neka se i ona kupa"

Autor:ATV redakcija
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Neobičan prizor iz Neuma privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što je jedan stočar odlučio na more povesti i svoju kravu.
Video objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo" brzo je privukao veliki broj pregleda i komentara zbog simpatične i šaljive situacije.
U snimku muškarac kroz šalu objašnjava da je došao na ljetovanje, ali kako nije imao kome ostaviti kravu, odlučio je da je povede sa sobom.
@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo
"Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje s kravom, pa sam i nju poveo da se kupa", rekao je kroz osmijeh.
Na kraju videa pita gledaoce: "Je li ovo dobro ili nije dobro?", a neobična scena iz Neuma izazvala je brojne reakcije na internetu, prenosi Avaz
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