Nije imao gdje s kravom, pa je poveo na ljetovanje: "Neka se i ona kupa"

Neobičan prizor iz Neuma privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što je jedan stočar odlučio na more povesti i svoju kravu.

Video objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo" brzo je privukao veliki broj pregleda i komentara zbog simpatične i šaljive situacije.

U snimku muškarac kroz šalu objašnjava da je došao na ljetovanje, ali kako nije imao kome ostaviti kravu, odlučio je da je povede sa sobom.

"Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje s kravom, pa sam i nju poveo da se kupa", rekao je kroz osmijeh.

Na kraju videa pita gledaoce: "Je li ovo dobro ili nije dobro?", a neobična scena iz Neuma izazvala je brojne reakcije na internetu, prenosi Avaz