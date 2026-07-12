Logo

Nije imao gdje s kravom, pa je poveo na ljetovanje: "Neka se i ona kupa"

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 14:30

Komentari:

0
повео краву на море
Foto: Društvene Mreže/TikTok

Neobičan prizor iz Neuma privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što je jedan stočar odlučio na more povesti i svoju kravu.

Video objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo" brzo je privukao veliki broj pregleda i komentara zbog simpatične i šaljive situacije.

U snimku muškarac kroz šalu objašnjava da je došao na ljetovanje, ali kako nije imao kome ostaviti kravu, odlučio je da je povede sa sobom.

@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo

"Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje s kravom, pa sam i nju poveo da se kupa", rekao je kroz osmijeh.

Na kraju videa pita gledaoce: "Je li ovo dobro ili nije dobro?", a neobična scena iz Neuma izazvala je brojne reakcije na internetu, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čovjek

krava

More

Neum

Ljetovanje

TikTok

video snimak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Залазје парастос

Društvo

Zalazje: Obilježene 34 godine od stradanja Srba - zločin bez kazne

4 h

1
Запаљене свијеће горе

Društvo

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Đorđa Kadijevića

5 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Evo šta znači ako na Petrovdan pada kiša

5 h

0
КОЛАПС НА ГП Ситница–Зупци: Километарске колоне из правца Црне Горе према БиХ

Društvo

KOLAPS na GP Sitnica–Zupci: Kilometarske kolone iz pravca Crne Gore prema BiH

6 h

0

  • Najnovije

18

21

Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

18

17

Ekonomisti upozoravaju: El Ninjo prijeti svjetskim cijenama hrane

17

54

U teškom udesu poginuo portugalski fudbaler Manu, oglasila se Benfika

17

36

Avion sa fudbalerima Zvezde nestao sa radara uoči meča protiv Zenita

17

21

"Veoma zli i bolesni ljudi": Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum sat nakon dogovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima