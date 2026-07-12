Poznato mjesto i vrijeme sahrane Đorđa Kadijevića

Đorđe Kadijević, jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih autora sa ovih prostora, reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar, biće sahranjen u utorak, 14. jula na Centralnom groblju u Beogradu u 13.30 sati.

Đorđe Kadijević, je, podsjetimo, preminuo 10. jula u 94. godini.

Inače, samo nekoliko dana prije, 1. jula, preminuo je i njegov sin dr Aleksandar Kadijević, koji je bio redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ugledni član akademske i naučne zajednice i jedan od vodećih stručnjaka u oblasti istorije arhitekture na južnoslovenskim prostorima.

Preminuo Đorđe Kadijević

Vijest o smrti Đorđa Kadijevića saopštila je Jugoslovenska kinoteka, koja je najavila da će u septembru prirediti retrospektivu njegovih filmova u znak sjećanja na autora koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Kadijević je bio i dobitnik najvišeg priznanja ove ustanove– Zlatnog pečata, koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Srbija Umro legendarni Đorđe Kadijević

Rođen 6. januara 1933. godine u Šibeniku, Kadijević je tokom višedecenijske karijere izgradio prepoznatljiv autorski izraz, a dio njegovog opusa svrstava se u stvaralaštvo jugoslovenskog crnog talasa.

Od "Leptirice" do "Svetog mesta": Filmovi Đorđa Kadijevića koji su ušli u legendu

Publika će ga pamtiti po kultnim ostvarenjima poput filmova "Leptirica" i "Sveto mesto", koji su obilježili domaći horor žanr, ali i po televizijskoj seriji "Vuk Karadžić", jednom od najznačajnijih projekata domaće televizijske produkcije. Za ovu seriju osvojio je prestižni Gran-pri Evrope na televizijskom festivalu u Rimu.

Svojim filmovima i televizijskim ostvarenjima Đorđe Kadijević je ostavio dubok trag u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, a njegovo stvaralaštvo nastaviće da inspiriše buduće generacije filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti.

(b92)