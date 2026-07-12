Logo

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Đorđa Kadijevića

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 13:13

Komentari:

0
Запаљене свијеће горе
Foto: ATV

Đorđe Kadijević, jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih autora sa ovih prostora, reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar, biće sahranjen u utorak, 14. jula na Centralnom groblju u Beogradu u 13.30 sati.

Đorđe Kadijević, je, podsjetimo, preminuo 10. jula u 94. godini.

Inače, samo nekoliko dana prije, 1. jula, preminuo je i njegov sin dr Aleksandar Kadijević, koji je bio redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ugledni član akademske i naučne zajednice i jedan od vodećih stručnjaka u oblasti istorije arhitekture na južnoslovenskim prostorima.

Preminuo Đorđe Kadijević

Vijest o smrti Đorđa Kadijevića saopštila je Jugoslovenska kinoteka, koja je najavila da će u septembru prirediti retrospektivu njegovih filmova u znak sjećanja na autora koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Kadijević je bio i dobitnik najvišeg priznanja ove ustanove– Zlatnog pečata, koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

илу-свијећа-17092025

Srbija

Umro legendarni Đorđe Kadijević

Rođen 6. januara 1933. godine u Šibeniku, Kadijević je tokom višedecenijske karijere izgradio prepoznatljiv autorski izraz, a dio njegovog opusa svrstava se u stvaralaštvo jugoslovenskog crnog talasa.

Od "Leptirice" do "Svetog mesta": Filmovi Đorđa Kadijevića koji su ušli u legendu

Publika će ga pamtiti po kultnim ostvarenjima poput filmova "Leptirica" i "Sveto mesto", koji su obilježili domaći horor žanr, ali i po televizijskoj seriji "Vuk Karadžić", jednom od najznačajnijih projekata domaće televizijske produkcije. Za ovu seriju osvojio je prestižni Gran-pri Evrope na televizijskom festivalu u Rimu.

Svojim filmovima i televizijskim ostvarenjima Đorđe Kadijević je ostavio dubok trag u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, a njegovo stvaralaštvo nastaviće da inspiriše buduće generacije filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Đorđe Kadijević

sahrana

Komentari (0)

Pročitajte više

Плоча

Scena

Sjećate li se mladića koji je otpjevao „Na morskome plavom žalu“: Doživio tešku sudbinu i pao u zaborav

1 d

0
Хорор као из филма "Чељусти" на плажи: Док су сви гледали у небо, звијер му кидала ногу

Svijet

Horor kao iz filma "Čeljusti" na plaži: Dok su svi gledali u nebo, zvijer mu kidala nogu

1 sedm

0
Филмска потјера: Бјежао од полиције мотором, па слетио право у ријеку

Srbija

Filmska potjera: Bježao od policije motorom, pa sletio pravo u rijeku

1 sedm

0
За суфинансирање три дугометражна играна филма 1,4 милиона КМ

Republika Srpska

Za sufinansiranje tri dugometražna igrana filma 1,4 miliona KM

1 sedm

0

Više iz rubrike

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Evo šta znači ako na Petrovdan pada kiša

5 h

0
КОЛАПС НА ГП Ситница–Зупци: Километарске колоне из правца Црне Горе према БиХ

Društvo

KOLAPS na GP Sitnica–Zupci: Kilometarske kolone iz pravca Crne Gore prema BiH

6 h

0
Гранични прелаз Рача

Društvo

Vozači oprez! Gužve na granicama

7 h

0
Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове

Društvo

Promjenljivo vrijeme danas uz povremene pljuskove

9 h

0

  • Najnovije

18

21

Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

18

17

Ekonomisti upozoravaju: El Ninjo prijeti svjetskim cijenama hrane

17

54

U teškom udesu poginuo portugalski fudbaler Manu, oglasila se Benfika

17

36

Avion sa fudbalerima Zvezde nestao sa radara uoči meča protiv Zenita

17

21

"Veoma zli i bolesni ljudi": Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum sat nakon dogovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima