Horor kao iz filma "Čeljusti" na plaži: Dok su svi gledali u nebo, zvijer mu kidala nogu

U sceni koja neodoljivo podsjeća na kultni horor film „Čeljusti“, prava zvijer iz dubina napala je plivača na poznatoj plaži Džouns u petak popodne.

Dok su hiljade ljudi uživale u sunčanom danu, na plaži je umalo došlo do nezapamćene tragedije kada je ajkula zagrizla nogu nesrećnog čovjeka, ostavljajući za sobom prizor od kojeg se ledi krv u žilama.

Izvori su za „The Post“ potvrdili da je bijela kost plivača ostala potpuno ogoljena nakon brutalnog napada!

"Ne želim da gledam! Ujeden sam!"

Drama se odigrala oko 12 časova u Državnom parku, na terenu „Fild 6“, baš u trenutku kada se iznad plaže održavao praznični aeromiting čuvenih „Plavih anđela“. Dok su pogledi hiljada kupača bili uprti u nebo, u plićaku se vodila lavovska borba za život.

„Dotrčao je do našeg spasilačkog mjesta... noga mu je nenormalno krvarila, a on je prestravljen vrištao: 'Ujeden sam, ujeden sam! Ne želim da gledam!'“, izjavila je spasiteljica Kejt Majo, koja je prva pritrčala u pomoć i zbrinula žrtvu.

Prema njenim riječima, čovjek je opisao stravičan osjećaj snage ove morske zvijeri:

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„Osjećao sam se kao da je neko zagrizao moje stopalo cijelom svojom vilicom i jednostavno nije puštao.“

Krv je šikljala kroz majicu, kost se bijeljela na suncu

Rana je bila jeziva jedna duboka, masivna posjekotina koja je bukvalno presjekla čovjekove prste na nogama, otkrivajući bijelu kost ispod tkiva. Spasioci su odmah reagovali; Kejtin partner je skočio sa tornja i obmotao čovjekovu nogu majicom kako bi zaustavio krvarenje, ali pritisak je bio prevelik.

„Krv je odjednom počela da šiklja i probila je kroz majicu u sekundi“, rekla je Majo. „Bilo je potpuno ludo, ali nažalost, ove stvari se dešavaju.“

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta i prevezla povrijeđenog plivača u lokalnu bolnicu. Na sreću, spasioci očekuju da će se čovjek potpuno oporaviti.

Šta je privuklo ajkulu blizu obale?

Povrijeđeni čovjek nije lično vidio šta ga je napalo, ali je druga kupačica ispričala da je vidjela prepoznatljivo peraje kako brzo otplivava u dubinu samo nekoliko sekundi nakon krika. Spasioci sumnjaju da je za ovaj horor kriva beba peščane tigar-ajkule.

Napad se dogodio na samoj ivici zelenih zastavica — koje označavaju bezbjednu zonu za plivanje. Međutim, to mjesto je bilo veoma blizu dijela gdje su ribari postavili svoje štapove na obali, što je vjerovatno privuklo predatora.

Ekstremne temperature od čak 38 stepeni Celzijusa natjerale su hiljade ljudi u vodu, stvorivši nevjerovatnu gužvu. Stručnjaci upozoravaju da se velike ribe obično pojavljuju u ovom periodu kada se voda značajno zagrije. Iako ljudi nisu na njihovom redovnom meniju, ajkule često slučajno ugrizu čovjeka, miješajući ljudska stopala sa svojim prirodnim plijenom.

Ovo je tek početak: Rojevi ajkula patroliraju obalama!

Vjeruje se da je ovo prvi ovakav susret ovog ljeta na plaži Džouns, ali panika na obalama uveliko traje. Samo dan ranije, plaže su bile zatvorene zbog masovnih viđenja predatora:

Roj bik-ajkula patrolirao je plažom Rokavej, zbog čega je kupanje bilo strogo zabranjeno satima.

Ogromna ajkula dužine čak 2,7 metara uočena je kod obližnjeg Point Lukauta.

Spasioci pozivaju na ogroman oprez sve koji planiraju osvježenje u okeanu narednih dana, piše Njujork Post.