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Posvađali se vozač i putnik, autobus sletio u provaliju: Najmanje 40 mrtvih

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 19:33

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Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу
Foto: Printscreen/Facebook/Teretnjaci

Najmanje 40 ljudi je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu, piše "Njujork Tajms".

Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.

Autobus je sletio sa puta u provaliju u mjestu Dana Sar. Riječ je o području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.

Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i u naletu bijesa je naglo okrenuo volan zbog čega je autobus sletio u provaliju.

I dalje se vrši identifikacija svih stradalih, piše pomenuti portal.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Pakistan

prevrnuo se autobus

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