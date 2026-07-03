Posvađali se vozač i putnik, autobus sletio u provaliju: Najmanje 40 mrtvih

Najmanje 40 ljudi je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu, piše "Njujork Tajms".

Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.

Autobus je sletio sa puta u provaliju u mjestu Dana Sar. Riječ je o području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.

Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i u naletu bijesa je naglo okrenuo volan zbog čega je autobus sletio u provaliju.

I dalje se vrši identifikacija svih stradalih, piše pomenuti portal.