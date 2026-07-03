Posvađali se vozač i putnik, autobus sletio u provaliju: Najmanje 40 mrtvih

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 40 ljudi je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu, piše "Njujork Tajms".
Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.
Autobus je sletio sa puta u provaliju u mjestu Dana Sar. Riječ je o području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.
Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i u naletu bijesa je naglo okrenuo volan zbog čega je autobus sletio u provaliju.
I dalje se vrši identifikacija svih stradalih, piše pomenuti portal.
Dera Ismail Khan – Bus Crash Near Sherani— War Analyst (@War_Analysts) July 3, 2026
A passenger bus traveling from Quetta to Peshawar met with an accident near Sherani.
On the Sherani-Zhob Highway, in the Dana Sar area, the bus plunged into a deep ravine.
The crash has killed 18 passengers and left several others… pic.twitter.com/k2EoetCNtz
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